Denuncian prebendas a municipios para realizar explotación minera

El proyecto de explotación de oro ‘Soto Norte’, cuya licencia ambiental sería solicitada formalmente durante este segundo semestre de 2017 por Minesa (Sociedad minera de Santander) ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, tiene enfrentados a líderes de diferentes sectores de Bucaramanga con los alcaldes de los municipios ubicados en el páramo de Santurbán, zona donde se desarrollaría el plan minero.

Al debate sobre el costo ambiental que acarrearía la extracción del metal precioso en ese sector que provee de agua a cerca de 2,5 millones de personas, se le han sumado los duros cuestionamientos que vienen haciendo defensores del medio ambiente, algunos diputados y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, a la “campaña” que, aducen, viene adelantando Minesa para obtener el visto bueno de las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto.

A través de ‘Soto Norte’, que se encuentra en fase de exploración, con estudios técnicos, financieros y ambientales en curso, Minesa, empresa de propiedad cien por ciento de Mubadala, un fondo de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, se pretende explotar durante 23 años nueve millones de onzas en concentrados de pirita y cobre, cerca de los municipios de California y Suratá.



Pese a que la multinacional ha insistido en que no utilizará ni mercurio ni cianuro, y que su proyecto está por fuera de la línea de páramo, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, el Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán insiste en que el daño sería irreparable y pondría en riesgo el recurso hídrico.



“Minesa hoy está en un proceso de poder entrar a la región, ya tiene el aval de los alcaldes, lo sé por gente de la misma comunidad, ellos patrocinan desde ferias, lechona, pintura para escuela, entrega de kit escolares. Anda en una campaña, en su derecho como empresa, de poder convencer a los habitantes de esta región para que permitan que la mega minería llegué ahí”, señaló el diputado Freddy Cáceres.

El corporado añadió que la situación de inconformidad que existe en esas poblaciones por el abandono estatal está siendo aprovechada por la multinacional “para posicionarse como una gran empresa con responsabilidad social”.



El alcalde de Bucaramanga también ha lanzado duras críticas a la compañía árabe, tras asegurar que estaría engañando a la población con espejismos “como si estuviéramos en la época de la conquista”.



Sin embargo, para Hernández Suárez la responsabilidad de la ejecución del proyecto sería únicamente de la Anla, si esta llega a otorgar la licencia ambiental que finalmente le daría vía libre.



En un abierto desafío al proyecto minero en esa región aledaña al páramo de Santurbán, el alcalde de Bucaramanga ha anunciado su apoyo a las manifestaciones públicas que se preparan durante este segundo semestre del año en contra de Minesa.



"Hemos hecho un análisis de lo que nos va a pasar si nos ponemos con aguas tibias y dejamos explotar el páramo (...) Invito a toda la ciudadanía a levantarnos sin violencia, protestando, para oponernos seriamente, ante el Gobierno nacional y ante la empresa Minesa, a la explotación inmisericorde", señaló el mandatario.

Y es que mientras algunas poblaciones del país promueven la realización de consultas mineras para evitar la explotación en sus territorios, los alcaldes de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, en el páramo de Santurbán, insisten en la necesidad de desarrollar la minería sin riesgo en su entorno, como parte fundamental de la actividad económica de sus comunidades, la cual, señalan, se vio truncada tras la delimitación del páramo por parte del Gobierno nacional.



Los mandatarios, quienes han hecho público su respaldo al desarrollo de proyectos mineros, también reconocen las ayudas que vienen recibiendo los municipios desde Minesa, como parte del compromiso de responsabilidad social, y que esto no se trata de una campaña para comprar la “licencia social”.



Orlando Ramírez, alcalde de Vetas, aseguró que ellos mismos han pedido el apoyo de la multinacional para el desarrollo de obras, en medio de las necesidades que tienen las poblaciones de esa región, y que los aportes hechos en ningún momento han sido administrados por ellos.



“Nosotros hemos ido a buscar la inversión privada para que nos ayude, porque el Gobierno nacional nos hizo a un lado (...) Las entidades privadas pueden invertir, y nosotros les pedimos que inviertan en vías, en educación, en salud, en cultura, en recreación, deporte, tecnología, en todo. Yo soy de los que todos los días llamo a las empresas y les pido, porque yo necesito progreso y desarrollo, elevar el nivel de calidad de vida en mis comunidades, y si no lo encuentro en el Gobierno, pues lo busco en las entidades privadas”, indicó el mandatario.

El proyecto Soto Norte pretende explotar 9 millones de onzas de oro en municipios cercanos al páramo de Santurbán. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

De acuerdo con Hugo Arnoldo Lizcano, alcalde de California, municipio con incidencia directa del proyecto ‘Soto Norte’, entre el 2016 y lo corrido de este año se han establecido alrededor de 25 convenios entre la administración municipal y Minesa para el desarrollo de planes en materia de infraestructura, agricultura, educación y turismo, entre otros.



“No es que no estén comprando. Si no tenemos el apoyo del Gobierno nacional o departamental, ¿cómo vamos a proyectar el desarrollo de los municipios de esta región? Nos toca apoyarnos en una responsabilidad social de las empresas (…) Los recursos no son girados a las arcas del presupuesto, sino que son manejados por ellos mismos. Lo único que hacemos son convenios que apunten a nuestros planes de desarrollo”, precisó el alcalde.



Por su parte, Minesa le ha salido al paso a las críticas que ha recibido en su intento por desarrollar su plan de explotación en esa zona de protección ambiental, así como a los cuestionamientos que se han generado en torno a la financiación de proyectos que adelanta en los municipios del páramo.



“La “licencia social” solo es posible a través de la construcción de relaciones respetuosas y constructivas con todas las partes interesadas, especialmente con las comunidades y autoridades locales”, le dijo a EL TIEMPO la multinacional, que añadió que el país debe avanzar en entender y apoyar los proyectos de minería “bien hecha”, y dejar la polarización y estigmatización de los proyectos y las empresas que buscan desarrollarla.



