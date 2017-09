Se inicia encuentro del papa Francisco con las víctimas del conflicto

Uno de los encuentros más emotivos durante la visita papal a Colombia se está realizando en Villavicencio. Se trata de la reunión entre las víctimas del conflicto y el papa Francisco con la que se busca dar un ejemplo de reconciliación nacional.

El encuentro se da en el parque Las Malocas en la capital del Meta, a donde llegaron miles de sobrevivientes de varias regiones de Colombia, entre ellos civiles, militares, policías y exguerilleros.



Bajo el nombre 'Encuentro de la reconcilación' se adelanta esta ceremonia de perdón entre diferentes actores de la guerra.



El primero en hablar fue Juan Carlos Murcia Perdomo, un exguerrillero de las Farc, desmovilizado y quien sufrió un accidente al manipular explosivos.

"No pierdan la esperanza, por nada. Si yo pude, todos pueden perdonar, ser felices y reconciliarse", dijo Murcia,



Luego habló Deisy Sánchez Rey, reclutada en su juventud por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aunque pasó varios años en la cárcel volvió a la guerra, pero se desmovilizó en el 2006.



"Estoy aquí frente a ustedes para decirles que todo se puede lograr. La guerra no es un acto de un día y eso es lo que les digo hoy a quienes empiezan el proceso de dejación de armas", dijo Sánchez, oriunda de Barrancabermeja. Hoy es psicóloga, especialista en derechos humanos.



A su turno, Luz Dary Landazury, quien resultó herida por una mina antipersona en Tumaco, habló de su experiencia en la guerra e indicó que a pesar de haber perdido la esperanza varias veces, hoy puede decir no solo que salió adelante, sino que perdonó a quienes casi le quitan la vida.



"El día que perdonemos y decidamos amarnos a nosotros mismos, encontraremos amor en nuestros corazones", dijo Landazury.



Luego habló Pastora Mira García. Este fue uno de los testimonios más fuertes de la jornada, pues en varias ocasiones la guerra le ha arrebatado a esta mujer, oriunda de San Carlos, Antioquia, sus familiares más cercanos.



"Gracias por esto. Por nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable", dijo al inicio de su intervención.



Luego contó cómo varios actores armados le arrebataron a su padre, a su primer esposo, a sus dos hijos y cómo recibió varias amenazas durante su vida.



"Que la paz triunfe en Colombia y que por fin se acaben cinco décadas de dolor y sufrimiento", dijo Mira.



Los cuatro representantes fueron bendecidos por el papa Francisco, quien los exhortó a seguir por el camino de la paz y la reconciliación.



La actividad tendrá una duración de 45 minutos e incluye el testimonio de dos víctimas y victimario, y la siembra de un árbol simbólico -un flor amarillo- por parte de su santidad.



Noticia en desarrollo...



