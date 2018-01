Investigan aparición de cuerpo decapitado en frontera con Venezuela

En las últimas horas, las autoridades colombianas reportaron la primera escena de violencia que se presenta este año sobre la frontera con Venezuela, en el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. Se trata del hallazgo de un cuerpo con signos de tortura, cuya identidad no se ha podido establecer hasta el momento.

La aparición de este cadáver fue notificada por la comunidad asentada a un costado de la autopista que conduce al puente internacional Simón Bolívar. Frente a este llamado, la Policía Judicial se dirigió al lugar para adelantar las labores del levantamiento del cuerpo, junto con funcionarios de Medicina Legal.

Estamos a la espera del informe de Medicina Legal para establecer su identidad, porque no tenía documentos, ni ningún indicio que nos conduzca a esclarecer qué fue lo que pasó FACEBOOK

TWITTER

Según el informe pericial, el cadáver tenía sus extremidades amarradas y se encontraba decapitado. A pesar de la búsqueda que emprendieron los uniformados para completar el cuerpo, no se pudo localizar la cabeza.



“En la mañana del domingo se halló un cuerpo con signos de violencia, estaba amarrado de pies y manos, y no tiene cabeza. También se encontraba al interior de una bolsa, oculto en un lote baldío. Estamos a la espera del informe de Medicina Legal para establecer su identidad, porque no tenía documentos, ni ningún indicio que nos conduzca a esclarecer qué fue lo que pasó”, indicó el coronel Rubén Darío Valencia, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.



El oficial agregó también que esta escena de violencia es el primer hecho con estas características que se reporta sobre la línea divisoria entre Colombia y Venezuela, en los primeros nueve días del año en curso.

Aunque todavía no se maneja alguna hipótesis en torno a esta muerte, las autoridades no descartan que sea producto de los constantes enfrentamientos entre las organizaciones criminales con injerencia en este territorio binacional, cuya acción delictiva dejó en 2017 cerca de 47 muertes violentas en este municipio del área metropolitana de Cúcuta.



CÚCUTA