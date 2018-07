Encadenados en pueblo de Bolívar por una deuda 

Encadenados frente a las instalaciones de la alcaldía del municipio de San Martín de Loba (Bolívar), Jorge Mendoza y su esposa Luz Dary Badillo exigen el pago de 39 millones de pesos al alcalde del municipio, Adalberto Menco, por concepto de obras civiles en vías secundarias, y alquiler de maquinaria.

Según los denunciantes vienen cobrando la suma de dinero desde hace más de un año pero el funcionario evade la deuda.



“Nosotros cumplimos con el arreglo de las vías alternas del pueblo y varias de la zona rural pero el alcalde desconoce nuestro trabajo y es claro que se quiere robar la plata, cuando lo abordamos en la calle o en el despacho nos agrede con palabras de grueso calibre”, dice Luz Dary, que asegura que son víctimas de un más procedimiento del alcalde , “él violó la ley de contratación, al contratar trabajos de la malla vial sin el lleno de requisitos”, denuncia la mujer.



Según el Secretario de Planeación de San Martín de Loba, Jair Dávila, el problema radica en que los esposos Mendoza Maldonado fueron sub contratados por una empresa contratista de obras públicas de la alcaldía, y esta les incumplió en los pagos.



“La alcaldía no tiene ningún contrato, ni suscribió ningún acuerdo contractual con estas personas. La alcaldía ya pagó por todas las obras y es el contratista quien les debe pagar. Ellos son dueños de una maquinaria con la cual se hicieron las obras, pero nunca fueron contratados directamente por la alcaldía”, dice el funcionario. A esta hora la Procuraduría interviene pues la desesperada pareja asegura que se irán a una huelga de hambre hasta tanto no les paguen.



Jorge Mendoza asegura que este problema le ha causado una grave enfermedad coronaria debido a las deudas que pesan sobre sus espaldas, y pide la presencia de la defensoría del pueblo.