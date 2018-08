El ‘Cuyabrito de Oro’, una tradición que está en vilo en el Quindío

Tras 18 años del Festival infantil de música andina ‘Cuyabrito de Oro’, en esta ocasión su realización podría verse en veremos por falta de recursos para financiarlo.

La organización del festival cuesta unos 90 millones de pesos, de estos al menos 50 millones de pesos iban a ser aportados por la Alcaldía de Armenia (25 millones) y la Gobernación del Quindío (25 millones de pesos), sin embargo los líos administrativos de ambas entidades territoriales no les permiten desembolsar los recursos.



La Gobernación tiene embargadas sus cuentas tras una demanda por deudas con los docentes y la Alcaldía no podría por no tener un alcalde en propiedad. “La situación política del departamento y del municipio está haciendo que los recursos que ya habían sido asignados estén teniendo una dificultad, el cambio de alcalde no nos ha permitido el recursos que ya nos habían prometido, si estos recursos no llegan la campaña que tendríamos que hacer sería gigante para obtener todos estos dineros”, dijo el presidente del Festival, Tobías Bastidas.



Desde hace casi dos décadas, la familia del maestro y luthier Tobías Bastidas, su esposa Melva Colorado, sus tres hijas Natalia, Vanesa y Andrea, y un grupo de personas más, organizan este festival dedicado a fomentar la música andina entre los menores. En tres ediciones, el festival tuvo que trasladarse a Montenegro para asegurar su realización y en una oportunidad fue un evento departamental y no nacional como los demás festivales.



“Necesitamos que la gente sea parte del Cuyabrito y que hagan donaciones a esta causa, no es para nosotros, es para los niños, para la música andina colombiana, este evento es muy importante para los menores participantes y por eso hay que salvarlo. Aunque contemos con los recursos de la Gobernación todavía nos faltarían unos 40 millones”.



El festival se realizaría entre el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre en el centro de convenciones de Armenia y se inscribieron unos 100 participantes de todo el país, de los cuales clasificaron 69 menores 13 departamentos, a quienes el Festival les brinda hospedaje, alimentación y transporte local.



En las categorías de vocal A y B, instrumental y baile por pareja participan niños entre los 8 y 15 años. Y la categoría de obra inédita es sin límite de edad.



“Vamos a tener grupos invitados de varias regiones, el encuentro de ganadores del Cuyabrito, también baile por parejas con trabajos maravillosos, la categoría de canción inédita está creciendo con compositores de mucho nivel, tendremos un desfile desde la plaza hasta el parque Sucre, es una fiesta genial, en Calarcá y en Montenegro tendremos muestra artística”, dijo el presidente del evento.



En el 2001, la familia Bastidas echó a andar el sueño de Natalia, (una de las hijas) quien regresó con esa idea tras asistir al Encuentro Pasilleritos en Aguadas (Caldas).

“La idea nació de mi hermana mayor, y mi papá le dio su sueldo de un mes para que ella hiciera el festival, y con ese dinero empezó a trabajar, consiguió una casa desocupada para los niños, en el Ejército le dieron camarotes, en el barrio alojaron a otros niños y mucho más. El festival es nuestro hermanito menor, pese a las dificultades no podemos dejar de luchar por él”, relató Andrea.



“Tenemos la fe de que este año se pueda realizar, pase lo que pase con el sector público porque son situaciones que se salen de las manos hasta de ellos (alcalde y gobernador), cada año sufrimos pero tenemos que lograrlo”, dijo la joven.