En Villamaría, Caldas, 15.000 usuarios llevan dos días sin agua

Sin agua están cerca de 15.000 usuarios del municipio de Villamaría, al sur de Manizales, luego de que una empalizada, tras las fuertes lluvias de la madrugada del sábado, impidiera el adecuado funcionamiento de una de las bocatomas que abastece la población.

De acuerdo con Mauricio García, gerente de la empresa Aquamaná, encargada del servicio en el municipio, el domingo la emergencia se estaba superando y confiaban en que al finalizar el día, nuevamente los hogares afectados tuvieran agua.



Sin embargo, la lluvia impidió que se cumpliera el cronograma y un derrumbe no permitió continuar con los trabajos. Las labores fueron suspendidas para no poner en riesgo la vida de los trabajadores.



En la mañana del lunes se reanudaron las obras con el objetivo de que el agua volviera a los hogares entre el lunes y martes, confiando en que la lluvia no cause nuevas afectaciones.



"Ojalá podamos tener servicio antes, pero estamos dando es la información es la información real de los trabajos que estamos ejecutando y que estamos haciendo, de tal manera no ir a generar falsas expectativas. Si lo podemos terminar antes, lo terminamos antes, pero no, vamos a esperar y seguramente iremos hasta mañana", aseguró García.



Según Juan Alejandro Holguín, alcalde de Villamaría, la planta de abastecimiento está trabajando al 50 por ciento. Por este motivo las clases de los colegios oficiales fueron suspendidas hasta que se se logre restablecer el servicio.



Por ahora los ciudadanos se están abasteciendo de agua a través de tarrotanques ubicados en la estación de bomberos del municipio y en el CAI de La Pradera, frente a eso, la comunidad se ha quejado porque esos dos sitios no están cerca a toca la población, por lo que a muchos les toca caminar una distancia considerable.



Hasta el momento no hay un un comunicado oficial que defina cuándo volverá el agua al municipio.



MANIZALES