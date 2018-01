En un 25 % disminuyó el número de quemados en Caldas

Aunque el departamento de Caldas comenzó con pie izquierdo la temporada de fin de año, en cuanto a quemados con pólvora, las autoridades entregaron el balance del periodo, entre el 1 de diciembre y el 17 de enero, y destacaron la reducción de lesionados en un 25 por ciento, con respecto al año anterior.



En total fueron 32 quemados en los diferentes municipios de la región, 10 menos que en 2017, siendo Manizales, con 16 casos, el que mayores índices presentó. Así lo dio a conocer ayer el director general de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galvis.

Si bien es una cifra que la administración considera importante, el funcionario aseveró que aún queda mucho, pues la meta es llegar a cero quemados.



“Ahí es donde uno no puede solo celebrar las cifras, sino de enviar un mensaje de que no aprendemos. Efectivamente nos falta mucho camino por recorrer para proteger a nuestros niños, a nuestros menores de edad. Esto es absurdo y esto es ridículo”, comentó Bermont.



Y es que de los 32 quemados, la mitad fueron menores de 18 años, de los cuales el 85 por ciento tuvo quemaduras a causa de una papeleta.



Pese a que en el departamento se adelantó la campaña Cuídate-Cuídame, que buscaba que los ciudadanos conocieran los peligros de estos artefactos explosivos, no fue suficiente.



Según el funcionario las campañas no solamente deben empezar cuando se acerca la temporada decembrina, sino que debe ser constantes para así llegar a cero lesionados.



Por este motivo, con apoyo de la secretaría de Educación, el mensaje se entregará desde el primer día de clase de los niños, para que cuando llegue el momento de las festividades sean ellos quienes lleven el enseñen a sus padres sobre los peligros de estos elementos y así evitar más quemados por pólvora en el departamento.



“Queremos es cambiar toda una generación completa de cambiarles el chip de que la pólvora no es cuestión de diversión”, contó Bermont.



MANIZALES