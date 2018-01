En un mes se habilitaría el paso por el puente del Irra

En un plazo de 30 días estarían listos los trabajos de repotenciación del puente del Irra, en el municipio Quinchía, en Risaralda, que es la principal vía entre Manizales y Medellín, y fue cerrada el pasado lunes 22 de enero por fallas estructurales.

Desde la semana pasada se adelantó un estudio técnico por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Concesión Pacífico III para determinar si era necesario reconstruir la estructura o si era suficiente con una repotenciación.



Según el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, los estudios indican que con trabajos inmediatos, el puente estaría listo en un plazo máximo de 30 días.



"El puente se va a abrir en un término no más allá de un mes, haciendo, obviamente, unos trabajos inmediatos, trabajando 24 horas, día y noche, y siempre sobre la base de garantizar la seguridad de los vehículos y peatones que por allí circulan", aseveró el mandatario.



En cuanto a las pérdidas económicas no hay una cifra clara, pero sí se estima que el costo de los fletes van a aumentar. De hecho, sectores de transportadores hablaban de un aumento de $30.000.



"No tengo cifras claras o consolidadas de lo que perdieron los empresarios o lo que podrían perder por el cierre del puente, pero es evidente que hay pérdidas bastante importantes, porque en mucho dependemos de la comunicación que hay con Medellín y con la Costa para traer materias primas, contenedores y para despachar mercancía", explicó el Gobernador.



Las obras, para las que hay un presupuesto de $6.000 millones, estarán a cargo de Pacífico III.



MANIZALES