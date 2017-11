En Servitá (Meta) la montaña se desmorona y no saben qué hacer

La montaña de Servitá que cada vez que llueve se convierte en una pesadilla para los habitantes de esa vereda, en Villavicencio, por los continuos deslizamientos que caen a la vía antigua a Bogotá, debe tener sólidos y detallados estudios que le den luces al Gobierno nacional para saber qué camino coger.



Esa es una de las conclusiones que se ventilaron este miércoles tras la reunión de expertos en geología e ingenieros geotécnicos que se efectuó en la sede del Invías territorial Meta.

La afectación no es sólo para los campesinos que viven en esa vereda, también es para 800 tractomulas que llevan sustancias peligrosas como acpm, nafta y gasolina , y que a diario pasan por esa vía, ante la prohibición de hacerlo por el túnel de Buenavista.



Germán Chicangana, ingeniero de minas y geólogo, dijo que la Alcaldía como autoridad debe solicitar a Cormacarena que haga la interventoría o la supervisión inmediata de la zona de emergencia y haga una valoración detallada de la zona de amenaza.



“Los estudios deben hacerlos sobre la zona crítica y valorarla y decir si se va a caer o no, dado que la valoración, desde el punto de vista legal, se convierte en un sustento que tiene el Estado para poder ordenar la evacuación de las comunidades que pueden estar en potencial peligro”, explicó.



Chicangana también advirtió que la montaña se ha corrido algunos milímetros a la derecha por el fenómeno de la reptación y que está llena de agua porque tiene un terreno permeable: “Ese proceso no va a parar y la posible solución a la amenaza está en el sentido de dónde vamos a ubicar a las personas”.

De igual forma, explicó que la ladera afectada tiene 600 metros de altura y 400 metros de ancho y que aún no se puede calcular el volumen que se generaría con un gran deslizamiento, pero que lo que sí es claro es que hay un flujo de escombros y otro que puede ser una gran masa que se está deslizando.



El experto insistió en que lo primero que hay que hacer es estudiar el deslizamiento y que por ahora no hay recomendaciones para ello, porque hay que evaluar qué tanto es el área que está inestable y cuál es la que se puede deslizar.



Nelson Vivas Mora de la ONG Cabildo Verde, señaló que en Servitá hay una realidad que demuestra que, de acuerdo a los diagnósticos y al estado actual, ya no se puede detener ese gran deslizamiento de grandes dimensiones que se va a producir.



“Hay fallas geológicas, ha habido mal manejo, enormes pendientes y la situación es inmanejable en términos de los volúmenes de deslizamiento que se puede dar y ante esa magnitud lo que ha venido haciendo la Alcaldía es informándole a la gente que se salga, que se vaya, pero se mantiene ahí metida”,dijo Vivas.

Insistió en que hay que agotar otras vías de prevención y mitigación del riesgo como las alertas tempranas para que cuando ocurra una a avalancha haya la manera de avisarle a la gente que insiste en estar en el lugar para que evacuen, razón por la cual hay que seguir agotando caminos.



En cuanto a las alertas tempranas dijo que hay que ver como se instalan y que es mejor tener la tranquilidad de que se agotaron todos los esfuerzos porque hay que alertar a la ciudadanía que esté en peligro para que se retiren del lugar.

Sobre obras que mitiguen el riesgo, dijo que en esta etapa es muy complicado y que tal vez en verano y eso conlleva unos costos muy altos.



