Pico y placa volvería a Bucaramanga en el mes de septiembre

Tras cinco meses sin pico y placa, la medida regresaría a Bucaramanga el primero de septiembre próximo, de acuerdo con un anuncio de la Alcaldía.

Se espera que el 20 de agosto el Juez Noveno Administrativo de esa ciudad levante la suspensión cautelar y dicte un fallo definitivo a la acción de nulidad interpuesta por los concejales Henry Gamboa y Pedro Nilson Amaya.

Aunque se han venido realizando audiencias desde junio no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva porque el juzgado cada vez ha solicitado nuevas pruebas a las partes.



“Ya se presentó todo y esperamos que el juez tome una decisión para implementar el pico y placa. Tendremos que hacer una socialización de la medida futura. Creería que empezaría a regir el 1 de septiembre”, aseguró Miller Salas, cabeza de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).



Fue la restricción par e impar en el centro que se quiso implementar la que motivó a los concejales a empezar el proceso judicial, en el que aducen que esta medida se tiene que implementar por decreto del Alcalde y no por resolución de la DTB, como efectivamente se hizo.



“En Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, las principales ciudades de Colombia, los que firman los actos administrativos para que funcionen los pico y placa son los alcaldes y no los directores de Tránsito como aquí", manifestó el concejal Amaya.



El mandatario local, Rodolfo Hernández, señaló que la Administración ya desistió de la idea de diseñar una medida diferencial en el centro de la ciudad y que se analizarán otras alternativas para mejorar la movilidad.



Varios sectores, convocados por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), presentaron a la Alcaldía una propuesta: restricción de dos dígitos para toda la ciudad entre 6:00 a. m. y 8:00 p. m. y sin zonas libres de la medida, a diferencia del 2016 cuando no regía en Provenza y la Ciudadela Real de Minas.



Otra de las opciones que se contemplarán y que fueron presentados en abril a la ciudadanía son la de un pico y placa de tres dígitos diarios de lunes a sábado entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. Para que sea posible, se liberaría un número mensualmente. Es decir que si se aplicara desde septiembre, durante todo ese mes la medida no aplicaría para los vehículos con placa terminadas en cero y en octubre el beneficio sería para los que concluyen en uno.



También se ha estudiado la posibilidad de que sea de cuatro dígitos y rija entre las 5:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m a 8:00 p. m.



Aunque aún no hay nada definitivo, desde la Administración Municipal han reiterado que es inviable continuar con una restricción de dos dígitos.



Y es que de acuerdo con un estudio realizado por la Dirección de Tránsito, la relación volumen-capacidad supera el 100 por ciento en algunos tramos viales, con velocidades inferiores a 13 kilómetros por hora, especialmente en las zonas del Centro y Cabecera.



Esto es un reflejo del aumento desmedido del parque automotor en los últimos 10 años (hasta 2016): se pasó de 40.000 motocicletas a 368.000 y de 60.000 a 150.000 carros.



A eso hay que agregarle que en la ciudad no se han construido nuevas vías en los últimos 20 años y que llegan vehículos provenientes de los otros municipios del área metropolitana.



