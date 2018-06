En Santa Marta marcharán en rechazo al asesinato de menor de 10 años

Un sentimiento de tristeza generalizado existe en Gaira, sus moradores aún no pueden creer el atroz crimen contra una de sus habitantes menores de edad.



En las calles no se habla de otro tema que no sea la muerte de la niña de 10 años. Todos se preguntan que razones tuvo alguien, para acabar con los sueños de una pequeña alegre y carismática que apenas iniciaba su vida.

En horas de la tarde del domingo, el sector de Santa Marta donde se perpetró el homicidio estaba revolucionado luego de conocerse la ubicación y captura de el posible responsable de la autoría de la muerte de la niña. Más de 100 Policía fueron necesarios para proteger y custodiar al hombre de 45 años de edad, de quien las autoridades sospechan al encontrar huellas de sangre y otros elementos en su vivienda, la cual hallanaron, tras recibir información de personas.



El Smad lanzó gases y tuvo un enfrentamiento con la gente mientras trasladaba al detenido. Versiones aseguran que la rabia impulsó a la gente a querer tomar justicia con sus propias manos.



Este lunes el panorama es diferente, aunque el sentimiento de rechazo persiste, en el barrio Zarabanda y en sus alrededores el ambiente es de duelo. La gente lamenta lo ocurrido y se solidariza con los padres de la menor, entendiendo como lo manifiesta una moradora del lugar "que hoy fue esta niña de 10 años, pero mañana podría ser cualquiera de nuestros hijos, por eso exigimos resultados contundentes de las autoridades para que un hecho como estos no vuelva a suceder jámas".



El cuerpo de la menor de edad es velado en la casa de uno de sus abuelos en Gaira, hasta allí han llegado personas desde todas han partes a darle una voz de aliento a los familiares que permanecen notoriamente afligidos.

No es justo que pusieran fin a su vida de esta manera, era una buena niña, en el barrio todos la querían porque era muy sociable, ahora ya no está con nosotros porque nos la arrebataron FACEBOOK

TWITTER

"No es justo que pusieran fin a su vida de esta manera, era una buena niña, en el barrio todos la querían porque era muy sociable, ahora ya no está con nosotros porque nos la arrebataron de esta manera tan cruel", manifestó un allegado a la menor.



Los amigos, vecinos y conocidos de la familia de la niña, se han unido para rendirle un homenaje decorando las calles con globos, flores y mensajes como símbolo de paz, amor y solidaridad.



De la misma manera, la Institución Educativa Distrital Camilo Torres, donde la pequeña víctima cursaba quinto de primaria, ha organizado una marcha para repudiar el acto criminal contra una de sus estudiantes.



La convocatoria es para este martes a las 8:00 de la mañana en las instalaciones del colegio, allí las personas que deseen sumarse pueden hacerlo con camisa negra o blanca. El objetivo es rechazar hechos de violencia con la población infantil y exigir que este crimen no quede impune.



Por otra parte el sujeto señalado como presunto responsable del homicidio, será presentado esta tarde ante un juez de control de garantías para adelantarle la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.



Cabe recordar que la niña de 10 años, fue asesinada en la madrugada del domingo mientras dormía al lado de su hermano de seis. Su victimario habría aprovechado la ausencia de sus padres para ingresar por la ventana, acceder a ella y propinarle nueve puñaladas en el pecho y dos más en el cuello que acabaron con su vida de manera inmediata.



Las autoridades por su parte siguen las investigaciones para establecer las causas del homicidio y como se habría perpetrado el hecho.



ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA.