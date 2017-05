Hombre se encadenó en Santa Marta porque le deben $22 millones 

12 de mayo 2017 , 10:12 a.m.

12 de mayo 2017 , 10:12 a.m.

Manuel Martínez Polo, de 50 años, está encadenado desde la mañana del jueves en la puerta de ingreso a la Alcaldía de Santa Marta para exigir el pago de 22 millones de pesos que le adeuda la Unión Temporal Mi Calle, contratista del Distrito en el programa de pavimentación ‘Mi Calle’.



Asegura que hasta que no le paguen la totalidad del dinero no suspenderá la protesta y sostiene un galón de gasolina para evitar que lo quiten a la fuerza de la entrada de la Alcaldía. “El que me venga a sacar a la fuerza le echo gasolina. Yo quiero que el alcalde (Rafael Martínez) se apersone porque yo hice mi trabajo”, expresó.

El samario responsabilizó a Carlos Orduz y Harry Villalobos, quienes desde junio del año pasado le deben por el servicio de suministro de agua a través de carrotanques para la ejecución de las obras. Dijo que lleva ocho meses reclamando el pago de lo que le adeudan y no ha obtenido respuesta, por lo cual decidió hacer la protesta pacífica.



El personero del Distrito, Chadán Rosado, dijo que respalda la protesta de Martínez y su familia y que va a interceder para que los contratistas le cancelen la deuda.

El programa de pavimentación por autogestión comunitaria ‘Mi Calle’ se creó durante el gobierno del exalcalde Carlos Caicedo y tiene como objetivo pavimentar los sectores que postulen los miembros de las comunidades y que cumplan con los requisitos exigidos por la Alcaldía.



En este proyecto, la comunidad asume el costo financiero de la mano de obra, mientras que el Distrito y las empresas públicas y privadas aliadas, asumen los gastos faltantes necesarios para la pavimentación de los sectores.



SANTA MARTA