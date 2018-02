Quindío, el departamento del EJE donde el PAE no arranca

09 de febrero 2018 , 09:02 a.m.

Unas de cal y otras de arena. Ese el panorama del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Eje Cafetero, pero es en Armenia y en el Quindío donde el tema no arranca.

Aunque los estudiantes de las instituciones educativas públicas de Armenia y del Quindío ya comenzaron clases, el PAE no está en funcionamiento. De ahí que la Defensoría del Pueblo del Quindío, Piedad Correal, le pidió a la Alcaldía de Armenia suspender la jornada única escolar por la falta del operador para el PAE.



El secretario de Educación de Armenia, Luis Antonio Covaleda, explicó que las dificultades se presentaron pues “no tuvimos vigencias futuras para el PAE, es decir, los recursos para iniciar el contrato del programa no aplicaban para este nuevo calendario escolar”. Señaló que esperan que en marzo arranque el programa en las instituciones.



Y en Quindío, unos 36.000 estudiantes tampoco tienen su ración de la alimentación escolar. El secretario de Educación, Álvaro Arias, afirmó que se declaró desierta la licitación pese a que se presentaron dos operadores “que tienen la idoneidad”.

En Risaralda hay dos escenarios con respecto al PAE. Mientras en Pereira y Dosquebradas ya se inició, en los 12 municipios no certificados se pondrá en marcha hasta el lunes.

La secretaria de Educación departamental, Liliana Sánchez, explicó que el programa empezará el 12 de este mes “por temas de licitación pública. Cogimos los términos, que son 45 días hábiles”.



El ganador de la licitación es Construyamos Colombia, que “hasta él último día de clase”, según la Secretaria, entregará 23 mil raciones industriales diarias y 11 mil almuerzos diarios para cerca de 35 mil estudiantes. A Construyamos Colombia, ubicado en Dosquebradas, se le adjudicó el contrato de 15 mil millones de pesos.



Sánchez agregó que el inicio del PAE la semana entrante coincide con la concreción de las matrículas, las cuales, históricamente, las dejan los padres de familia para la segunda semana de febrero. Las matriculas se cerrarán el 16 de este mes.

Sin embargo, el vicepresidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, Didier Valencia, señaló que lo ideal es que el PAE hubiera empezado antes porque los alumnos ya están en clase.



En Caldas ya empezó el PAE, que fue adjudicado por 26.000 millones de pesos para 51 mil 500 desayunos y 36 mil almuerzos. Por su parte, en Manizales aún no arranca. Según la secretaría de Educación por esta situación no hay preocupación y está dentro de los plazos establecidos.



El próximo lunes debe de iniciar la distribución de 16.000 refrigerios y 12.000 almuerzos. La adjudicación fue de $9.670 millones y será todo el año



