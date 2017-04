En Quindío, rechazan amenazas de ‘youtuber’ al Presidente Santos

Tras la captura en Bolivia de Josué Martínez Loaiza, el hombre que a través de un video amenazó al presidente Juan Manuel Santos, en el departamento se han escuchado voces de rechazo contra la conducta del ‘youtuber’ quindiano.

Martínez nació en el municipio de Génova, en Quindío, pero creció en el corregimiento de Barcelona, en Calarcá, y actualmente estaba radicado en Santa Cruz (Bolivia), cuando al parecer grabó y subió a su canal de YouTube un video de 4 minutos en el que lanza amenazas contra el presidente colombiano.



El coordinador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en Quindío, Jhon Jairo Salinas, expresó que las amenazas también van dirigidas a las personas que apoyan el proceso de paz. “Nosotros nos sentimos victimizados con esas amenazas porque da a entender que son para todos los que estamos apoyando el proceso de paz”.



Además agregó que “como organización defensora de derechos humanos, rechazamos este tipo de amenazas”.



De otro lado, el partido Centro Democrático en Quindío también se pronunció, pues Martínez dijo tener un carné de este partido. Por lo que Pedro Nel Martinez, vocero de esa colectividad, señaló en una emisora local que “somos muy respetuosos de la democracia y este señor nunca ha estado en nuestras reuniones, no hace parte de nuestros militantes”.



Y añadió que “el carnet que sale en redes sociales no tiene el documento en la parte de abajo que es como nos acreditamos. Condenamos cualquier incitación que se haga para vulnerar la tranquilidad de los colombianos”.



Por este video, que según la Fiscalía colombiana “incita a la ciudadanía a cometer delitos contra el presidente Juan Manuel Santos y algunos congresistas del país”, Martínez podría ser juzgado ante la justicia boliviana. De hecho ya evalúan si al hacer las amenazas desde ese territorio cometió una violación de las leyes de ese país.



En Barcelona, lo recuerdan como un hombre de “buena familia”. Fabián Osorio, habitante del corregimiento, contó que “él aquí fue policía y trabajó en la iglesia. Aquí se mostraba una persona de bien. No sabemos con qué intensión quiso decir esas malas palabras. Yo creo que fue de rabia pero él es un buen muchacho. No es terrorista ni ha matado a nadie”.



ARMENIA