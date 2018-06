En Nigeria transforman barrios marginales en casas verdes

La rápida urbanización ha obligado a millones de nigerianos a vivir en barrios marginales y asentamientos ilegales, ya que la población del país está creciendo más rápido que su capacidad para construir viviendas nuevas. Hoy en día, más del 80% de los nigerianos viven en condiciones precarias y muchos carecen de acceso a la electricidad. Sin embargo, para algunos el alivio está en camino gracias a una compañía llamada Comprehensive Design Services (CDS).

La compañía atiende a personas que de otro modo no tendrían acceso a la compra de una vivienda y busca mejorar el nivel de vida de los nigerianos al proporcionarles casas asequibles, con energía renovable, agua corriente y soluciones de reciclaje.

CDS fue lanzada por la arquitecta y emprendedora social Chinwe Ohajuruka, galardonada con el Premio África Subsahariana en los Cartier Women's Initiative Awards en 2015. "Comprehensive Design Services pretende convertir los desafíos de la construcción de Nigeria en oportunidades", dice.



En 2012, CDS fue uno de los 17 ganadores (de 495 participaciones) del concurso Planes de Negocios del African Diaspora Marketplace (ADM II) en Estados Unidos. Entre 2013 y 2015, construyó 12 viviendas verdes asequibles en dos ubicaciones en Port Harcourt, cuatro de las cuales pertenecen al gobierno. "Las vidas de estas personas han cambiado para mejor porque ahora ocho familias (38 personas) viven en hogares decentes con acceso a agua potable, saneamiento mejorado y energía renovable. Y lo que es más importante, ahora viven con dignidad", apunta Ohajuruka.



El grupo se está preparando actualmente para construir su próxima proyecto de viviendas múltiples que comprende aproximadamente 40 casas pequeñas, incluyendo estudios y casas de una o dos habitaciones.

El año pasado, el ministro de Energía, Obras Públicas y Vivienda de Nigeria, Babatunde Fashola, señaló que los factores que afectan la compra de viviendas en el país incluyen el alto costo de la tierra, la falta de financiamiento, las altas tasas de interés, el elevado precio de los materiales de construcción y los retrasos en la obtención de los títulos de propiedad de tierra y edificios.



Ohajuruka cree que pocos constructores están interesados en viviendas asequibles, ya que los márgenes de ganancia no son grandes. "Hemos visto una necesidad y hemos desarrollado formas de construir viviendas dignas de forma rápida, económica y sostenible", dice.



"Estamos tratando de predicar con el ejemplo para mejorar las vidas de los nigerianos con viviendas simples y sostenibles, abordando problemas grandes y complejos con soluciones sencillas, casa a casa. Diseñamos y construimos viviendas compactas que se auto-enfrían, funcionan con energía solar y son de bajo consumo hídrico. Combaten el cambio climático de una manera natural e innovadora".



Explica que la técnica utilizada, la arquitectura bioclimática, es bastante simple. "Implica diseñar y construir los edificios de acuerdo con el clima, volviendo a los principios básicos: evitar el sol, la lluvia y los insectos; maximizar la ventilación y la iluminación naturales; levantar las construcciones del suelo para prevenir y controlar las inundaciones, y capturar el agua de lluvia cuando sea posible". El agua proviene de pozos subterráneos, bombeados con energía solar.



"Tenemos el mejor clima del mundo, pero nuestras casas se han convertido en calurosas, estrechas y oscuras, y requieren ventiladores y aire acondicionado", apunta Ohajuruka. "Debemos trabajar con el clima en el diseño de nuestros edificios y no en su contra".



Explica que CDS no inventó la tecnología; la arquitectura tradicional del país se adaptaba mejor al clima que muchos edificios modernos. "Simplemente rescatamos y modernizamos los principios de la arquitectura tradicional. No somos los únicos que lo hacemos en Nigeria. Hay muchos arquitectos conscientes del clima que están haciendo un trabajo similar y mejor".



Inicialmente, financiado con una subvención de la USAID y la Fundación Western Union, CDS ahora está trabajando para recaudar fondos del sector privado. Ohajuruka apunta que las construcciones de CDS generalmente cuestan entre un 25 y un 50 por ciento menos que las casas similares en las mismas regiones, y consumen entre un 50 y un 75 por ciento menos de energía. "Por eso se llaman asequibles y verdes. El coste varía según la cantidad: cuanto más construimos, más se abaratan, debido a la economía de gran escala".



No obstante, apunta que para frenar la crisis de la vivienda en el país se necesitará un gran esfuerzo. “Soy de la opinión de que tenemos que hacer mucho más si esperamos acabar con el déficit de 17 millones de viviendas. El pensamiento sostenible tendrá que desplegarse a escala masiva", señala.



"Nuestro mayor desafío hasta la fecha ha sido que todo lo que hemos hecho apenas araña la superficie de lo que hay que hacer. Ampliar nuestras operaciones no ha sido fácil. A menudo se dice que si quieres entender un problema, tienes que intentar resolverlo. Ahora entendemos de primera mano por qué proporcionar viviendas asequibles es un problema global. Gracias a Dios, hemos comenzado un camino hacia el éxito y no hay vuelta atrás, sin importar cuán formidables sean los desafíos".



A largo plazo, el objetivo de Ohajuruka es replicar el modelo en todo el África subsahariana y se mantiene optimista: "Nuestro progreso es lento pero seguro".







JUSTICE LLEVBARE

THE NATION, NIGERIA