Vigilante se suicidó con su arma de dotación mientras estaba de turno

Un guarda de seguridad que prestaba sus servicios en una entidad bancaria en Montería se disparó con su arma de dotación, quitándose la vida y generando pánico entre los trabajadores y clientes. Se trata de Daniel José Villadiego Bautista, de 34 años, cuyo cuerpo quedó tendido en la zona administrativa.



El hecho ocurrió este martes, a la 1:30 de la tarde, en la sede centro del Banco de Bogotá, ubicado en la calle 28 con carrera tercera, de la capital cordobesa.

Testigos aseguran que Villadiego habría aprovechado un receso en su turno para subir al segundo piso del edificio bancario, donde tomó su arma de dotación y se disparó en la cabeza.



Villadiego vivía en el municipio de Cereté y prestaba sus servicios de vigilancia a través de la empresa 4GS.



Familiares de la víctima que acudieron al lugar de los hechos aseguran que Vel hombre no había manifestado tener problemas personales, por lo que se desconocen las verdaderas causas del suicidio.



Las directivas del banco no se refirieron al caso y dejaron las investigaciones en manos de las autoridades.



El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos Rojas Pabón, asumió las pesquisas respectivas y dijo que, pese al lamentable hecho, no se presentaron traumas en los servicios bancarios.



Indicó que las versiones preliminares dan cuenta que se trataría de un suicidio por problemas personales.



