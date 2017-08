Ibagué, ahogada en toneladas de chatarra electrónica

A las chatarrerías, calles y riberas de ríos y quebradas van a parar buena parte de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) desechados por los ibaguereños una vez cumplen su vida útil.



Las lavadoras, televisores, hornos microondas, equipos de sonido, de video, monitores, planchas, secadores, cafeteras, licuadoras, computadores y celulares son desechados en instituciones educativas, hospitales, entidades del Estado, empresas y, sobre todo, en los hogares.

Un diagnóstico del manejo que se les da a los AEE, realizado por la Corporación Autonóma Regional del Tolima (Cortolima), reveló que siete de cada diez residuos de esos componentes no tienen disposición final ni manejo adecuados, ya que son recogidos por recicladores informales o empresas sin licencia.



“Ibagué es un consumidor importante de AEE, en la medida en que actualmente están en uso cerca de 1’900.000 aparatos, de los cuales el 87 por ciento, una vez cumplan su vida útil, se convertirán en residuos”, afirmó Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima.



Cardozo agregó que un residuo de estos se considera peligroso por la inadecuada disposición, ya que causa efectos potenciales, en especial en la salud humana y el ambiente.



Las cifras revelaron que en el 2016 se comercializaron 36.273 unidades de refrigeración, 112.000 electrodomésticos, 32.836 aparatos de iluminación, 62.218 aparatos con monitor y 175.942 computadores e impresoras, para un total de 419.924 aparatos.



“El año pasado, el 75 por ciento de la población de Ibagué tuvo un nuevo AEE”, aseguró Cardozo, al tiempo que destacó que a corto plazo, abundarán los residuos de aparatos con monitores y pantallas.



Una proyección de vida útil de los AEE concluyó que, para 2030, la ciudad no sabrá qué hacer con 72.000 aparatos de refrigeración convertidos en residuos ni con 605.532 grandes electrodomésticos (televisores, equipos de sonido, teatros en casa y DVD).



A 2020 habrá 442.350 residuos de la categoría de aparatos con pantalla (monitores, tabletas y celulares), mientras que cinco años más tarde se desecharán 442.000 residuos de aparatos de la categoría PC, impresoras y 400.000 de otros electrodomésticos.



Las proyecciones se hicieron de acuerdo con la vida útil de cada aparato.



Marcelo Rodríguez, técnico de Cortolima, señaló que las cifras son preocupantes, pues el diagnóstico se hizo a partir del 2016, sin contar años anteriores, “lo que lleva a deducir que las cifras de residuos contaminantes en las fuentes hídricas son muy superiores”.



Señaló que a las 38 chatarrerías que tiene la ciudad va a parar buena parte de este tipo de basura vendida por recicladores, pero un alto porcentaje que no es comprado se tira a los ríos y quebradas, convirtiéndose en residuos peligrosos.



Por toda esta problemática, Cortolima considera urgente la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos, incluyendo el manejo adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tarea que debe tener en cuenta la política pública nacional y la Ley 1672 de 2013.



IBAGUÉ