En marcha por la paz, tumaqueños aseguran que 'no aguanta más'

“No es una marcha de orden politiquero o que tenga intereses electorales”, insistió el padre Miguel Molina, director de medios de comunicación de la Diócesis de Tumaco. La meta es reclamar del Estado la atención con carácter urgente a las necesidades del municipio.

Las diferentes fuerzas vivas de Tumaco, que usualmente han trabajado por separado, se unieron hacia un soló propósito, el cual es rechazar todo acto de violencia y reclamar la anhelada paz



Los caminantes llevaban banderas con mensajes como “Tumaco por la vida y la justicia”, para llamar a los Gobiernos nacional, departamental y municipal a que miren al municipio y adelanten su verdadera transformación social y económica con inversiones significativas a corto, mediano y largo plazo.



Desde las 8:00 de la mañana de este viernes los puntos de encuentro para los habitantes serán el Puente del Pindo, Parque Villa Lola, Parque Nariño, Parque Colón y Parque Caballito Garcés.

Desde Tumaco le hacemos un reclamo respetuoso pero enérgico al país para que asuma la deuda histórica que tiene con el Pacífico nariñense. #TumacoNoAguantaMás pic.twitter.com/s5QGUwlIPq — Camilo Romero (@CamiloRomero) 27 de abril de 2018

El punto de llegada de las movilizaciones será el Polideportivo San Judas donde los dirigentes gremiales, cívicos y populares al igual que la Diócesis de Tumaco, instituciones educativas y universitarias y organizaciones no gubernamentales le van a exigir al Gobierno que haga presencia efectiva en esta localidad.



Previamente, se constituyó una mesa permanente liderada por la Diócesis y la Cámara de Comercio de Tumaco, la cual se fijó como tareas fundamentales la implementación de un plan de choque para resolver la crisis coyuntural, construcción de un plan prospectivo de desarrollo territorial y la designación de un alto consejero que sirva de enlace entre el municipio y el Gobierno Nacional.



“Aquí ya tenemos presencia militar suficiente, pero se requiere también la presencia de los actores del Estado y de quienes toman decisiones sobre temas sociales y de necesidades básicas”, aseguró.

Este viernes fue declarado día cívico, para permitir que los funcionarios de todas las instituciones oficiales y establecimientos educativos se unan a la gran marcha pacífica FACEBOOK

Molina recalcó que de no presentarse una solución a los requerimientos de los tumaqueños, se podría desencadenar un paro en Tumaco y los 9 restantes municipios del Litoral Pacífico de Nariño, similares a los registrados en Buenaventura y Quibdó, “y previo a unas elecciones presidenciales eso sí sería un problema mayor”, sostuvo el sacerdote.



El alcalde encargado de Tumaco, Hernán Cortés, indicó que este viernes fue declarado día cívico, para permitir que todos los funcionarios de la administración municipal y de todas las instituciones oficiales y establecimientos educativos se unan a la gran marcha pacífica.



El funcionario indicó que la gran marcha no es otra cosa que el rechazo de los tumaqueños a toda forma de violencia, al abandono histórico por parte del Estado y aprovechar el momento para rendirles un homenaje a todas las víctimas que ha dejado la guerra en casi dos décadas.



El vicario general de la Diócesis de Tumaco, padre Arnulfo Mina, hizo un llamado a los padres de familia a educar y formar a sus hijos en valores, tras argumentar que la descomposición social es muy alta en esta localidad y que, además, eviten que los jóvenes se vayan a engrosar las filas de los grupos armados ilegales a cambio de promesas que no les van a cumplir.



