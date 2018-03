El incierto futuro de la movilidad en la ciudad de Manizales

En Manizales sueñan con un sistema estratégico de transporte público. Es decir, que la movilidad en la ciudad sea eficiente, amigable con el medioambiente, se conecten varios medios y que se reduzca el uso del carro particular.

Sin embargo, no se pueden tomar decisiones sobre el futuro de la movilidad en la capital de Caldas. La razón: la empresa Steer Davies aún no ha entregado el Plan Maestro de Movilidad, que será el insumo para toda política pública que busque mejorar el transporte en Manizales.



De acuerdo con Diego Alexander Escobar, doctor en Gestión del Transporte, si no se conoce la matriz de origen-destino, toda acción que se ejecute en este tema no tiene ningún sustento técnico. Decir cualquier cosa relacionada con este aspecto, sin tener el insumo básico técnico, que es esa matriz, sería hacer tiros al aire.



Y es que, explicó Escobar, el estudio más reciente con el que se cuenta es de 2001. “Sin conocer esa situación yo no podría decir que se necesitan más ciclorrutas, o se necesitan más buses, o se necesitan más autopistas, o si se necesita más cables aéreos”.

El cable aéreo de Manizales tiene dos líneas en funcionamiento, Fundadores-Cámbulos y Cámbulos-Villamaría. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Pese a eso, aseguró que se deberían impulsar los medios de trasporte sostenible, como el cable aéreo o el tranvía, pero no sabría en qué cantidad o en qué medida porque solo se sabrá cuando la Alcaldía tenga claro de qué manera se desplazan los manizaleños.



Ese estudio, que servirá de insumo para tomar decisiones, fue contratado en enero de 2017 gracias a una alianza entre Findeter, Infi-Manizales y la Alcaldía municipal. La inversión fue de $1.654 millones y en un principio se habló de diez meses de ejecución.



Carlos Alberto Gaviria, secretario de Transito del municipio, contó que Steer Davies dará a conocer la fecha de entrega después de Semana Santa.



Los resultados que entregarán permitirán conocer cómo son los desplazamientos en la ciudad de un lugar a otro, proyectar los comportamientos a largo plazo y así establecer las necesidades de la población.

Este tiene como eje cuatro aspectos: la matriz de origen-destino, el estudio sobre la viabilidad del pico y placa, la prefactibilidad de nuevas líneas de cable aéreo y la integración del plan maestro de transporte público.



Para Gaviria, el sistema estratégico sería la solución a los problemas de movilidad, que cada año se hace más complicado por el ingreso anual de casi 12.000 vehículos, entre carros y motos. Actualmente hay registrados unos 170.000, casi el doble de lo que se tenía hace 10 años, pero con las mismas vías.



“La gente tiene muy buena opinión del servicio público, pero nos falta mucho. Lo ideal sería un sistema estratégico de transporte público. Un sistema estratégico transformaría la ciudad”, aseveró el secretario.

La última encuesta de percepción ciudadana Manizales, Cómo Vamos, dice que los manizaleños están satisfechos con los medios de que usan diariamente. Por ejemplo, el 83 por ciento está conforme con el bus, buseta o colectivo; el 100 con el cable aéreo y el 97 con el carro particular. Otro indicador que sobresale es el de la bicicleta, que es usada por el 3% de los ciudadanos y todos están satisfechos.



Gaviria reconoció que el tránsito en algunas oportunidades se puede volver complicado, pero destacó que la congestión es mínima y se da por pocos minutos mientras se soluciona el problema, contrario a lo que pasa en ciudades como Pereira, Medellín y Bogotá.



Argumentó que lo ideal es que la gente use menos el carro y cada vez llegue utilice más el transporte público, así como la bicicleta. Además, argumentó que ya Manizales comprobó que sistemas alternativos, como el cable, son efectivo.

Sin embargo, según Escobar, hasta que no se tengan los resultados del estudio, no se puede hacer nada.



