‘El disfraz no oculta... te permite ser’

Para el negro Albeiro Ramírez, cartagenero del barrio Olaya, quien se gana la vida vendiendo limonada frente a la India Catalina, noviembre es su oportunidad.

Con los primeros rayos del sol sale para refrescar a su numerosa clientela. Pero cuando cae la tarde se transforma en otro ser.



En su larga trayectoria como rumbero de noviembre ha sido el Chapulín Colorado; Santo, el enmascarado de plata; Negro pescador; y hasta simio bailador... “el disfraz no importa, lo que importa es ser otro”, dice. El escenario es cualquiera de los bandos de los barrios o donde haya comparsa y ron.



“La máscara no oculta al hombre. Por el contrario le permite ser lo que en realidad lo habita. Cuando un hombre del común se enfunda en un disfraz se convierte en un ser especial, único y protagonista, y deja atrás al ser anónimo y cotidiano”, señala el profesor e investigador Gabriel Pardo.



Esta noche se llevará a cabo el colorido Desfile de la Diversidad y de las comunidades Lgbti en inmediaciones del Centro Histórico, uno de los más concurridos.



“A mí lo que me gusta es bailar, disfrutar con mi gente, y los que todo el año me compran una limonada en el centro, el 11 de noviembre me ofrecen un trago y me felicitan por la pinta que lleve”, dice el negro Albeiro que en muchas fiestas se ha vestido de mujer sin ningún prejuicio.



La máscara es una de las más arraigadas tradiciones del encuentro de tres culturas: África, Europa y las Indias.



El ejercicio creativo



“El disfraz, la danza, la comparsa y la alegría popular son el ejercicio de la creatividad desbordaba a través de la cual se revela el civismo y sentido de pertenencia por este terruño, esa es la importancia que debemos rescatar para revivir las fiestas”, dice el líder Bernardo Romero, aspirante a la Alcaldía de la ciudad.



Las fiestas llegan a su punto más alto mañana, cuando, a primera hora, los cartageneros lean el acta de la independencia en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, seguido de una ofrenda floral en el Camellón de Los Mártires.

“Son formas de evasión y de subversión. Evadir la cruel realidad de la vida cotidiana y subvertir el orden establecido, las normas y el aburrimiento de esa normalidad”, señala sobre la tradición de la máscara el maestro Álvaro Restrepo, director del Colegio del Cuerpo.



Mañana a partir de las dos de la tarde sale el Gran Desfile de la Independencia por la Avenida Santander, que cerrará con un concierto gratuito en la Plaza de la Aduana. El domingo a las dos de la tarde, del barrio Canapote, parte el bando de Getsemaní, uno de los más tradicionales, el cual recorre el Paseo de Bolívar hasta llegar a la Plaza de la Trinidad, del Centro Histórico.



“Lo importante es celebrar estas Fiestas de Independencia en paz, que sea un fin de semana de disfrute, de alegría para todos los cartageneros, para todos quienes nos visitan, para trabajar juntos por eso que nos hace ser cartageneros y que sigamos construyendo la ciudad de la esperanza”, es la invitación que hace el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, antes de salir de la ciudad.







