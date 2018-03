En junio se entregan las primeras obras del túnel de La Línea

Luego casi 10 años de obras en el proyecto conocido como túnel de La Línea, en junio próximo se entregaría la primera etapa de estos trabajos que se llevan a cabo entre Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima.

Así lo anunció este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos durante su gira denominada 'La revolución de la infraestructura' que escogió a la capital quindiana para presentar un balance de obras en la región Central, que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Huila y Boyacá.

"Esta obra nos ha producido a los colombianos una gran esperanza pero también muchos dolores de cabeza y yo me comprometí con el país que durante mi gobierno la terminaríamos. Tuvimos algunas dificultades con un contratista que demoró la obra pero ya está marchando y se va a terminar muy pronto, ya todo está dispuesto para terminar a finales de año las obras físicas", informó el mandatario.



Aunque se planea que las obras terminen en diciembre de este año, quedaría pendiente la instalación de los equipos electromecánicos que tardarían unos meses más.

"Los equipos ya están en Colombia, estamos esperando simplemente a que se terminen las obras que están haciendo nuestros ingenieros, y me decía con mucho orgullo el director de la obra que no hay quién se les mida en América Latina a los ingenieros colombianos en materia de túneles".



Pese a que se había dicho que este año se entregarían las obras del túnel, aún no se ha inaugurado ni una sola vía, ni puentes, ni viaductos, ni ninguna de las obras que hacen parte de este proyecto en el que según el Gobierno se han invertido 1.6 billones de pesos, entre ellos 570 mil millones de pesos en el túnel principal y el resto en las obras adicionales.



"Todas esas obras sí se van a terminar o al menos la mayoría, antes de terminar mi gobierno, lo que no se va a terminar es el túnel principal".



El túnel principal se entregaría a mitad de 2019 pues falta revestir 2.6 kilómetros de los 8.6 kilómetros que tiene de longitud esta obra. Y falta por pavimentar 5.1 kilómetros, ya se han adelantado 3.5 kilómetros en estas labores.

El director del Instituto Nacional de Vías ( Invías), Carlos García, dijo que de este proyecto no se ha podido inaugurar un solo kilómetro hasta el momento, no obstante se entregará una primera etapa antes de que el Presidente Santos termine su segundo mandato.



Serán 4 kilómetros de vías y cinco puentes ubicados en el frente Quindío, y cercanos a Calarcá. "Nosotros lo habíamos manifestado, pese al esfuerzo del Gobierno, no va a ser posible la entrega para julio, pero esperamos entregar 4 kilómetros de este corredor vial desde el puente El Salado hasta Calarcá, incluyendo el intercambiador Versalles, dos deprimidos y cinco puentes más", agregó García.



Y reveló que se han empleado a 1.050 personas pero en las próximas semanas la cifra se aumentará a más de 2.000.



Las demoras se deben a que falta terminar de excavar 4 túneles cortos y pavimentar 22 de los 25 túneles y terminar otros 11 puentes de los 24 que se proyectaron. En marzo se terminarán las obras del túnel piloto. “Esperamos poder generar conexión entre el intercambiador de Américas, en Quindío y Bermellón, en Tolima”, dijo García.



LAURA SEPÚLVEDA

Enviada Especial de EL TIEMPO

