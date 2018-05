En el Meta perdieron las tradicionales casas políticas

Los buenos resultados de Iván Duque (49,36 %), Sergio Fajardo (23,82 %) y Gustavo Petro (17,63 %), en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el departamento del Meta, dejaron como grandes derrotados a las tradicionales casas políticas que se unieron para apoyar a Germán Vargas Lleras, que apenas obtuvo el 5 por ciento de los votos.

Hace apenas dos años y medio, en las elecciones a la gobernación del Meta, las tradicionales casas políticas, en se momento divididas, conformadas por Marcela Amaya-Carmelo Pérez, con el respaldo político de Alan Jara, alcanzó 122.788 votos; Maritza Martínez-Luis Carlos Torres, 86.572 votos, y Darío Vásquez Sánchez 68.578 votos.



En ese momento estas tres candidaturas sumaron 277.938 votos, que representaron el 66,75 por ciento del total de los sufragios en el Meta y que en nada se vieron

reflejadas en las elecciones de este domingo con los 21.473 votos que alcanzó Vargas Lleras, que así mismo, tenía el respaldo del recién elegido representante a la Cámara Jaime Rodríguez Contreras y del equipo político del alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa.



¿Qué pasó? El diputado de Cambio Radical Henry Fernando Ladino señaló que “los que se responsabilizaron de la campaña de Vargas Lleras en el Meta no estuvieron comprometidos y no hubo una unidad de equipo”. Aseguró que nombraron a Luis Carlos Torres –esposo de la senadora de la U Maritza Martínez- jefe de la campaña, pero cada dirigente iba por una lado diferente”, pese a los esfuerzos de Luis Felipe Henao por unirlos.

Los que se responsabilizaron de la campaña de Vargas Lleras en el Meta no estuvieron comprometidos y no hubo una unidad de equipo FACEBOOK

TWITTER

Agregó que “un simple coscorrón tapó todo un hombre al que le cabía el país en la cabeza”, ¿Pero también por rodearse de esa clase política tradicional con muchos pecados? “Sí, aquí Darío Vásquez y Jaime Rodríguez solo vinieron a subirse a la tarima, Carmelo Pérez -el esposo de la gobernadora Marcela Amaya- tampoco cumplió y no hubo un compromiso de campo, de ir a visitar los municipios y nunca aterrizaron la campaña a nivel regional”, agregó Ladino.



Finalmente, el diputado de Cambio Radical expresó que quedó muy mal el grupo político del alcalde Wilmar Barbosa y “el representante electo Jaime Rodríguez que había sacado 55.000 votos en marzo pasado y apenas le aportaron 10.000 votos al jefe político”.



De su parte, Luis Calos Torres Rueda expresó que la derrota de Vargas Lleras se produjo porque no participó de la consulta del 11 de marzo y la campaña se polarizó y para la gente solo existían dos candidatos de los extremos, mientras que el centro lo aprovechó Fajardo que no tenía el desgaste del gobierno de Juan Manuel Santos, que se lo adjudicaron a Vargas Lleras.



Sobre los cuestionamientos a los dirigentes que se comprometieron a apoyar la campaña en el Meta, realizados por el diputado Henry Ladino, Luis Carlos Torres se limitó a expresar que “el comportamiento regional no fue diferente al nacional”.



En el Meta Iván Duque ganó en 27 de los 29 municipios del departamento, consolidando el Uribismo que ha sido muy fuerte en las últimas elecciones. En La Macarena y Mesetas ganó Gustavo Petro, pero en el consolidado departamental Sergio Fajardo superó a Petro.







VILLAVICENCIO