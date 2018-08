Medimás da buen balance en el Eje, pero usuarios reiteran críticas

En julio de 2017 empezó a operar en todo el país la EPS Medimás, la cual sería la responsable de atender a más de 5 millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado. En el Eje Cafetero, la EPS reporta mejoras, pero los usuarios aún se quejan por la demora en el servicio, la tramitología y la remisión a otras ciudades.

En los tres departamentos la EPS realizó más de un millón de atenciones hasta junio de este año, entre las que se destacan las causadas por enfermedades cardiovasculares, de salud mental y el VIH. Además, de manera prevalente las asistencias a menores con cáncer, pues Medimás tiene bajo su cargo el 12,4 por ciento de los usuarios con esta patología en todo el país. En el Eje cafetero atiende a 17 menores en Caldas, 38 en Risaralda y 28 en el Quindío.

En el caso particular de Caldas, como ha manifestado en ocasiones anteriores la Direccción Territorial de Salud, la atención de esta EPS ha mejorado, pero aún queda mucho por corregir entre ello el pago oportuno de las cuentas y la prestación de los servicios en el municipio de residencia de los usuarios.



Frente al tema, la gerente regional en Caldas de Medimás, Claudia Guerrero, aseguró que trabajan en resolver una de las quejas más constantes, la remisión a otras ciudades. “Ahora buscamos consolidar la red en Caldas para que no haya que redireccionar a los usuarios, pero las que se han hecho son subespecialidades, no porque no existan, sino por oportunidad, porque hay un solo médico con ese título y en otra parte con más oferta la atención será más rápida”.



Es claro que uno de los mayores problemas que presenta la prestación de servicios son los saldos en mora que las promotoras tiene con hospitales y clínicas, razón por la que se privatizan o cierran los servicios, tal como sucedió con la UciKids semanas atrás. Frente al tema Guerrero argumentó que en Caldas las cuentas no superan los tres meses. “Nuestra cartera está plenamente depurada, no hay deuda mayor a 90 días y hacemos cruces cada dos semanas tratando de cumplirle a la red prestadora y garantizar el servicio”.



Cristhian Pérez, director del colectivo Por la salud Caldas, afirmó que al contrario del positivo balance que hace la EPS, a sus manos llegan cada día denuncias sobre la deficiencia en los servicios y la escasez en los medicamentos. “Muchas son las quejas actuales, entre ellos los pacientes oncológicos que no tienen servicio, según les han informado apenas van a gestionar un contrato en Pereira, ni siquiera acá en Caldas”.

De acuerdo con Pérez, quien la semana anterior denunció hostigamientos por parte de una vicepresidente de la EPS -según él debido a las continuas denuncias públicas que hace sobre la entidad- sí se presentan algunas mejoras, pero “insignificantes, pues aún los usuarios no las perciben”.