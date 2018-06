El parque tecnológico de Villamaría, Caldas, estará listo en el 2019

02 de junio 2018 , 11:51 a.m.

El centro tecnológico del municipio de Villamaría (Caldas), que reunirá no solo a grandes empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), sino también a grupos de investigación de universidades, gremios, emprendedores y otros actores del ecosistema TIC, iniciaría su construcción a finales de agosto próximo y su inauguración está prevista para noviembre del 2019.

El parque, del que está por definirse su nombre, será construido en cinco pisos que incluyen oficinas, salones de eventos y convenciones, áreas de trabajo colaborativo, plazoleta central, laboratorios, entre otros. En el primer piso de la unidad se instalará la sede de la Secretaría de Educación de Caldas, que dejará de funcionar en el edificio de Licorera de Caldas, en Manizales.



En la entrada a Villamaría, en donde funcionaba el colegio Laura Pinzón, se construirá la edificación de 6 mil metros cuadrados que tendrá una capacidad para albergar a cerca de 40 empresas. La decisión de definir la obra para este municipio, y no para la capital de Caldas, se derivó de la facilidad de acceso del sector y a que los predios son propiedad del gobierno departamental.



De acuerdo con el secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, Miguel Trujillo, esta es la consolidación de un sueño de varios sectores que traerá beneficios a la región. “Conformar esta triada entre el sector público, privado y la academia no solo traerá desarrollo económico, social y científico a la región, sino que generará 400 empleos directos” , afirmó.



La construcción y adecuación del Parque tienen un costo de 11.947 millones de pesos, que están asegurados por parte del gobierno departamental. 5.503 millones provienen de recursos propios de la administración departamental, mientras los 6.444 restantes fueron aprobados días atrás por la Asamblea de Caldas bajo la figura de vigencias futuras, que garantizarán la puesta en marcha del proyecto.



Para la dotación del centro se planean invertir otros 4. 800 millones, que provendrían de entidades nacionales como Colciencias.



El alcalde de Villamaría, Juan Alejandro Holguín Zuluaga, celebró la decisión de llevar este tipo de iniciativas al municipio, pues el “parque traerá dinamismo a la economía no solo local, sino regional, además, fortalecerá el emprendimiento”.

Una de las empresas locales que estará en este Parque tecnológico es CityTaxi, pioneros del servicio de transporte a través de aplicativos móviles en la ciudad, quienes reconocieron la oportunidad que significa tener a los miembros de la comunidad TIC reunidos en un mismo lugar.



“Un espacio donde podamos estar integrados 24 horas para desarrollar tecnología y generar conocimiento es muy importante. En este tipo de iniciativas es que los empresarios podemos contribuir a posicionar el sector”, expresó su gerente, Gaby Carolina Muñoz.El proyecto, que se venía trabajando desde hace 18 años, espera ser uno de los más grandes de la región y destacarse por la presencia de empresas locales como CityTaxi y de amplio recorrido como Heinsohn, que ya tiene sedes en Medellín, Pereira y Armenia.