Detectan mancha de aceite en el mar y playa de Coveñas

Preocupación ha generado entre el gremio hotelero, pesquero y habitantes del municipio de Coveñas (Sucre), la aparición desde tempranas horas de la mañana de este lunes de una mancha grasosa de color oscuro en las playas del sector la Primera Ensenada, y tiene una longitud de 4 kilómetros y medio.

Según lugareños del sector la mancha ha provocado la muerte de los primeros peces, mientras que los propietarios de hoteles están recomendando a los huéspedes no ingresar a las aguas, para evitar el contacto de lo que al parecer es crudo, con la piel.



"No se pueden bañar los turistas y se está dando la orden de no ingresar a las playas. Esto generaría daños graves en la piel de nuestros visitantes", dijo a EL TIEMPO Henry Valeta Alzate, presidente de Cotelco, capítulo Sucre.



Agregó que "la cantidad de derrame que haya aún se desconoce porque es poco el que flota y mucho el que va al fondo del mar. Ahora el daño no se ve. Todavía no se ha presentado en el sector afectado por la mancha, nadie en representación de las empresas petroleras que operan en la región. Estamos esperando para saber no solo cómo van a actuar, sino cómo van a pronunciarse", precisó el representante de los hoteleros.



Agregó que esta es la quinta mancha aceitosa que se registra en las playas de Coveñas en lo que va corrido del último año.

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo