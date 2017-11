En Córdoba, Quindío protestan por la consulta de los liberales

A pocos días de la consulta que elegirá el candidato presidencial del Partido Liberal entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, en el municipio de Córdoba, Quindío le están pidiendo a la comunidad que no acuda a las urnas este domingo. La razón es que el Gobierno pagará los 40.000 millones de pesos que costará esta consulta pero no ha girado los casi 25 millones de pesos que cuesta la consulta popular minera de ese municipio.

Pese a que la consulta popular figura en el calendario electoral para el próximo 3 de diciembre, la Registraduría le solicitó al mandatario local Guillermo Andrés Valencia, que suspenda provisionalmente la jornada pues no cuenta con los recursos para llevarla a cabo.



Carlos Arturo López, líder cafetero del municipio, dijo que el Gobierno les puso talanqueras, no gira los recursos e interpone tutelas para evitar que el municipio se pronuncie en contra de la minería, “nosotros tenemos los recursos para hacerla pero tampoco deja aportarlos, y en cambio sí favorece la consulta liberal gastando más de 40 mil millones, irrespetando y violando el debido proceso y la igualdad de los habitantes de Córdoba”.

Y agregó que “no compartimos dicha consulta y hacemos un llamado para que la gente no participe en la misma porque el Gobierno no respeta a las comunidades pero sí apoya politequeramente a los partidos”.



Por su parte el vocero de la campaña por el ‘No’, Carlos Gómez también se pronunció en el mismo sentido, “acaso el partido Liberal pagará los 40.000 millones de pesos que cuesta la consulta popular en la que escogerá su candidato presidencial”, se preguntó.



A escasos 15 días de la consulta en Córdoba, el panorama es incierto. Los casi 6 mil habitantes de la localidad no saben si podrán salir a las urnas el primer fin de semana de diciembre pues aunque el mandatario local le informó a la Registraduría que el municipio financiará la consulta, la entidad le respondió que no existe un precedente de esto en el país por lo que no podían celebrar un convenio para llevarla a cabo. “Así yo quiera financiarla, la Registraduría dice que no existe fundamento jurídico para poderlo hacer, no hay antecedentes de esto” dijo el alcalde.

Según los cálculos del alcalde, la consulta no constaría más de 24 millones de pesos pues la población es pequeña. Foto: Laura Sepúlveda

De haber existido dicho convenio debió celebrarse la semana pasada pues la ley de garantías comenzó a regir desde el pasado sábado, lo que le impide al alcalde celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.



Además, el Ministerio de Minas y Energía interpuso una tutela ante el Consejo de Estado y en contra del Tribunal Administrativo del Quindío objetando la violación del derecho al trabajo de los mineros artesanales de metales.



“Esto ya es una política de Estado, el Gobierno está atacando por todos los medios las consultas populares que se quieren realizar en el país. Ahora defienden a los mineros que han perseguido”, señaló Gómez.



REDACCIÓN EL TIEMPO

ARMENIA