En colegio de Montería instalaron cámaras en baños de estudiantes

Una polvareda en la opinión pública ha suscitado la denuncia del concejal de Montería, Alexander Madrid, por la existencia de cámaras de vigilancia en los baños de estudiantes en un colegio de la ciudad.

Se trata del Liceo Montería, un plantel educativo de carácter privado, en el cual las directivas ordenaron la instalación de dichos aparatos.



Mostrando evidencias como fotografías y videos del hecho, el cabildante llamó la atención de las autoridades locales para que se tomen correctivos y que esa práctica, no se haga extensiva a Instituciones Educativas del sector público.



“Por hacer esta investigación y denuncia, he sido declarado persona no grata en el establecimiento educativo”, explicó el concejal Madrid. Agregó que ante la delicada situación que atenta contra la intimidad de las personas, en este caso los estudiantes, dijo que presentó una acción de tutela y un juez de Montería le dio tres días al colegio para desmontar las cámaras.



La denuncia advierte una presunta violación a la intimidad, aunque el cabildante dijo que con una tutela se ordenó el desmonte de los aparatos y espera que le hayan dado cumplimiento a la orden judicial.



“Yo espero que la hayan desmontado”, explicó el concejal al expresar que, aunque con las cámaras se quería vigilar conductas no apropiadas de los alumnos, se pudo haber transgredido el derecho a la intimidad.

Expresó su preocupación por que si esos videos de las cámaras de vigilancia caen en manos de particulares podrían ser mal utilizados y afectar a jóvenes que hayan sido grabados.



“Por razones de defensa y respeto a los menores de edad, hemos decidido recortar fotos y editar videos sobre las evidencias de las cámaras de vigilancia reveladas en este debate. Espero que todos los ciudadanos comprendan y de la misma manera actuemos”, puntualizó el concejal Alexander Madrid.



La rectora del Liceo Montería Laura Rey Figueroa, defendió la instalación de las cámaras y aseguró que fue un mecanismo de control y prevención de bulling al interior del lugar.



Aunque aseguró que desde hace dos meses las cámaras fueron retiradas por orden de un juez, señaló que estaban ubicadas en las zonas de espacio común como los pasillos y los lavamanos.



"Obviamente los servicios sanitarios, las duchas y los orinales estaban sin cámaras de vigilancia, solo enfocamos los espacios comunes", explicó la rectora.



Dijo que la medida, antes de ser puesta en funcionamiento, fue socializada con los padres de familia quienes se mostraron de acuerdo como forma de proteger a sus hijos de las agresiones e intimidaciones que se dan entre los mismos alumnos.



"No conozco al concejal, no sé por qué se da el debate, no estamos interesados en ninguna polémica, las cámaras fueron retiradas, no violamos ningún derecho a la intimidad", concluyó la docente del Liceo Montería.



La Secretaría de Educación de Montería, confirmó que será revisada la denuncia hecha por el concejal Madrid, enviando una comisión hasta el colegio Liceo Montería.



"Revisaremos esta denuncia y, de ser necesario, tomaremos los correctivos necesarios", expresó a través de la cuenta de twitter, la Secretaría de Educación.



Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería