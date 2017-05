En Cartagena suspenden congreso de pornografía

Mediante un oficio conocido ayer, y enviado a los organizadores del congreso de pornografía 'Latin America Adult Business Expo', el gobierno distrital ratificó su posición de no otorgarles permiso para la realización del encuentro del entretenimiento para adultos, previsto a realizarse los próximos 10,11 y 12 de julio en el centro de convenciones Julio César Turbay, del barrio Getsemaní.

"Atendiendo razones de seguridad, orden público, sana convivencia y el impacto negativo que dicho evento causa en la percepción del turismo para la ciudad, se niega y rechaza su realización", aseguró Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior de la Ciudad.



La jugada del Distrito



El alcalde Duque ya había manifestado su molestia por la realización de la segunda versión en Cartagena del congreso de la pornografía, al cual estaban invitadas estrellas de esta industria como la actriz porno colombiana Esperanza Gómez y una larga lista de productores y expertos en el tema, sin embargo no se había hecho oficial la negativa del Distrito al encuentro.



Mediante Decreto 0260 de 2017, el alcalde Manuel Vicente Duque delegó a la Secretaría del Interior de Cartagena funciones para otorgar permisos que involucren aglomeraciones complejas de públicos.



Fernando Niño, secretario del Interior de inmediato envió un comunicado a la organización del Latin America Adult Business Expo informando la negativa de la ciudad al evento.



El Gobierno local también acudió al Artículo 67 del Acuerdo 024 del 2004 que precisa que para la realización de espectáculos públicos deben contar con el permiso de esta dependencia para su realización.



Evento privado



"Este no es un evento abierto al público y no se presentan espectáculos. Este es un encuentro de profesionales de la industria del entretenimiento para adultos. Al cual llegan productores y expertos para ruedas de negocios para un mercado emergente y creciente en todo el mundo. No fomentamos la prostitución, y lo que buscamos es acabar con el mercado clandestino que tanto daño le hace a una industria en evolución", había explicado Richard Bedoya, organizador del evento.



No obstante, pese a que el año pasado el evento también había sido privado, los organizadores no pudieron evitar, por ejemplo, que se filtrara en redes sociales una de aquellas reuniones privadas que se llevaron a cabo en un bar de Cartagena en la cual el espectáculo central fue un desfile de la actriz porno Esperanza Gómez, desnuda, ante los invitados de la industria.



“Espectáculos como esos no le sirven a Cartagena, una ciudad que está luchando contra el turismo sexual y contra la prostitución infantil. Finalmente el nombre que hace eco y que se publicita es el de Cartagena”, señala el profesor de ética y ciudadanía Gabriel Pinzón.



“Esta ciudad ya es reconocida por ser escenario del Festival Internacional de Cine, el más antiguo del continente; el Festival Internacional de Música, El Hay Festival, el reinado nacional de la belleza, y una docena de congresos y eventos a nivel internacional; ¿Qué aporte le puede traer este evento: vendrán 100 más, y positivos para nuestra ciudad”, suma Pinzón.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

@PilotodeCometas