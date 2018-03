En Cartagena, el cine recreó un ‘milagro’ del doctor José G. Hernández

La película se inicia con una toma de Cartagena hecha desde un dron, para ubicar dónde sucederá la acción, secuencia que finaliza en la sala de la casa de la médium. La médium del venerable es la última película de la directora colombiana Celmira Zuluaga, que tiene como telón de fondo la ciudad Heroica.

Se trata de un muy caribeño homenaje al doctor José Gregorio Hernández, el médico venezolano que está en camino a ser canonizado, con el apoyo del papa Francisco.



“José Gregorio Hernández es un ser maravilloso, lleno de amor y bondad –dice Celmira, autora también del libro del mismo nombre–, que en la tierra llevó una vida equilibrada y de entrega al prójimo, una muestra de que el ser humano sí puede ser un ser superior por medio de la entrega a los demás”.



El filme narra las experiencias sobrenaturales que vive una mujer de clase alta que se comunica con el doctor Hernández, quien la convierte en guía espiritual de un grupo muy particular de personajes.

Tras los pasos del santo

La vida de Hernández tiene, por sí misma, mucho de cinematográfica. El último día de su vida, el 29 de junio de 1919, el doctor estuvo más vital que de costumbre. Recibió a primera hora a un humilde campesino que llegó hasta las puertas de la universidad donde trabajaba el médico en Caracas (Venezuela) para suplicarle atención para su madre, una anciana ya enfermiza.



El médico fue hasta una droguería cercana, compró los medicamentos y atendió a la mujer de inmediato. Entre sus pacientes, Hernández atendía a políticos, empresarios, hombres poderosos y acaudalados, pero su compromiso y vocación siempre estuvieron al servicio de los menos favorecidos.



Almorzó con uno de sus mejores amigos, un párroco pobre pero sabio, a quien el doctor recibía todos los días en su casa.



En mitad del almuerzo Hernández le confió a su comensal:



–Solo le pido a Dios que acabe la guerra, ese día puedo morir en paz.



Entrada la tarde, el médico se despidió del religioso y salió del recinto, pero el tranvía estaba atravesado justo en la acera del frente. Distraído, lo esquivó y al cruzar la calle no se percató de que un carro, el único que había por entonces en Caracas, bajaba por la avenida y lo atropelló.



El automóvil no traía gran velocidad, pero el médico al caer se golpeó la cabeza con el andén y murió.



Un día antes, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, cerca de París, tuvo lugar la firma del tratado que ponía fin a la Primera Guerra Mundial, y dejaba atrás cuatro años de derramamiento de sangre en Occidente.



La historia es relatada como si fuera una oración por Celmira, escritora y directora de cine y televisión de amplia trayectoria, quien asegura que el médico venezolano ha hecho milagros en ella.

Actores de amplia trayectoria como Salvo Basile, María Fernanda Martínez, Mile y Valeria Esteban son parte del reparto. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

“El gran mensaje que quiero llevar con mi obra es que una médium verdadera que tenga el poder y la vocación no cobra un solo centavo porque entiende que su misión es servir. No se dejen convencer de charlatanes que andan lucrándose con algo sagrado. Los médiums verdaderos no cobran”, dice Celmira, quien ya había dirigido La ministra inmoral.



Ella asegura que su vida actual y la misma realización de su película constituyen un milagro.



“Llegué a Cartagena hace 5 años muy enferma, con fibromialgia, caminaba con bastón… no quería vivir, pero el Caribe, Cartagena y su gente linda me curaron, por ello, la película también es un homenaje a Cartagena, una ciudad que no solo tiene unos escenarios maravillosos, sino también un capital humano con un talento enorme y versátil”, dice Celmira, que por estos días dirige a un selecto grupo de actores colombianos entre quienes están Salvo Basile, María Fernanda Martínez, Mile y Valeria Esteban, acompañados de talentos cartageneros.



“La gente necesita abrir la conciencia y un despertar espiritual, y este es el mensaje que llevamos: José Gregorio Hernández es un ser de luz que aún hoy y por siempre obrará en la vida y los seres humanos”, le dijo a este diario María Fernanda Martínez, quien encarna a la médium.



Ted Perkins, actor y productor estadounidense, en el papel de esposo de una de las mejores amigas de la médium, es la estrella internacional invitada a la producción.

Con Perkins viajó para la cinta un verdadero personaje macondiano: un bebé robot, ganador de un premio Óscar en la categoría de efectos especiales.



En una de las escenas más dramáticas de la película, filmada en el hospital de Bocagrande, Elvira, la mejor amiga de la médium y quien carga con un dolor muy grande porque nunca ha podido quedar en embarazo, visita a su ginecólogo de confianza y este le da la noticia de que, como un milagro, va a dar a luz una niña.



–No lo puedo creer, es una niña y está muy bien agarrada, pero no comprendo, hay cicatriz interna pero no externa. ¿Quién te operó?–pregunta el ginecólogo.



–No es un ser de este mundo,–responde Elvira, haciendo referencia al milagro que en ella obró el doctor Hernández.



Néstor Cobos Ardila, otro artista de amplia trayectoria en la televisión y el cine colombianos, interpreta el doctor Hernández y además es el productor de la película. Cobos asegura que el venerable Hernández le otorgó un permiso “celestial” para encarnarlo.



“El proyecto estuvo aplazado por al menos 5 años. Pero el año pasado nos encontramos en el festival de cine de Barichara con Alejandro Ardila, director de fotografía, y decidimos ahora sí sacar adelante el proyecto, él tenía unos equipos nuevos fabulosos. Hablamos con Celmira, hicimos maletas y comenzamos el rodaje”.



“Lo que me ha pasado con esta producción jamás lo había vivido y siento que he recibido un poder especial, una luz para interpretar de la mejor manera al doctor Hernández, un hombre impecable, elegante y un ser superior espiritualmente hablando”, dice Cobos.



Paradójicamente, el único traspié que tuvieron las filmaciones vino de parte de la misma Iglesia católica, que le cerró las puertas a la producción.



“Habíamos enviado una carta solicitando los permisos con mes y medio de anticipación, y nos respondieron con un no, un día antes de la fecha fijada en el cronograma de producción. Tuvimos que hacer las escenas en la calle”, dijo Zuluaga Aparicio.



Después de 26 intensos días de trabajo, el barrio de Getsemaní, que parece vivir en fiesta perpetua, fue escenario, el fin de semana pasado, de las últimas tomas de la filmación, que promete ser llevada a los teatros a inicios del próximo año.



Con La médium del venerable, Cartagena se consolida como destino de grandes producciones cinematográficas. De hecho, el mes pasado, la ganadora del Óscar Charlize Theron estuvo tres días en la ciudad filmando parte de su nueva cinta, Flarsky. En abril próximo, la estrella norteamericana Will Smith se encierra en el Corralito de Piedra por varios días para la producción de su nuevo filme.



“La mezcla no pudo ser mejor: Cartagena, una ciudad mágica, y la perla más bella del Caribe como telón de fondo de una producción diferente, macondiana, mágica y espiritualmente elevada”, concluye Valeria Esteban, actriz de la película.



La posproducción también se realiza en un apartamento del sector de Los Morros, norte de Cartagena, acondicionado como estudio cinematográfico.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena