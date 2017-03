Periodista amenazado denunció a pastor Arrázola

El comunicador venía desnudando los presuntos elevados ingresos del pastor y su familia, los cuales serían producto del dinero que dejan los fieles a la iglesia cristiana Ríos de Vida.

El pasado martes, el periodista Édison Lucio Torres, en compañía de varios periodistas, llegó hasta la sede de la Fiscalía en el barrio Crespo, de Cartagena, donde presentó una denuncia penal por escrito, contra el pastor de la iglesia Cristiana Ríos de Vida, Miguel Arrázola, quien en una de las celebraciones religiosas de su iglesia, y ante un centenar de fieles, amenazó al comunicador.



“Cómo sabes que no te puedo pegar, que bien te mereces un par de garnatá (bofetada), pero yo tengo unos manes tabluos (fuertes) que te pueden hacer la vuelta y matarte, dale gracias a Dios que soy nacido nuevo y que tengo el espíritu santo en mi corazón porque si no fuera así hace rato estuvieras en la ciénaga de la Virgen Boca bajo”, dijo el pastor cristiano en su culto del viernes 10 de marzo, y quedó en evidenciado en un video que fue difundido por redes sociales.



El líder religioso que apoyo en Cartagena al Centro Democrático en su campaña del No al Plebiscito, amenazó al periodista Torres, quien ha venido en la radio y en escritos cómo Arrazola y su familia hacen uso de una millonarias sumas mensuales, que son producto del diezmo de los seguidores de esta iglesia.

“Te mando a Nigeria (haciendo referencia a uno de sus corpulentos guardaespaldas) ese man te acaba. Te mata”, agrega el pastor en sus amenazas al comunicador, mientras sus fieles lo aplauden.

“Estamos ante un profeta de la mentira que valiéndose de su envestidura quiere callar a un periodista, pero sus prédicas no son más que manipulaciones para estimar a feligreses inocentes que se dejan hipnotizar. Si yo hubiese denunciado algo diferente a su negocio y al dinero, no me hubiera amenazado como lo hizo”, dijo Lucio Torres, quien le manifestó a las autoridades que teme por su vida.

María Paula García de Arrazola, esposa del pastor Miguel Arrázola, y también líder de la iglesia cristiana Ríos de Vida, habló de persecuciones contra su familia, pero no respondió sobre la polémica que generó las amenazas que hizo su esposo al periodista Lucio Torres.



“Debido a las constantes amenazas producto de las publicaciones de seudo periodistas que con videos editados, frases fuera de contexto, de testimonios falsos y chismes de esquina barrio, mi familia y la comunidad de nuestra iglesia hemos sido víctimas de persecuciones y amenazas”, Sostuvo García de Arrazola.