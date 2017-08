En Cartagena habrá rutas especiales de Transcaribe para visita Papal

31 de agosto 2017 , 10:39 a.m.

31 de agosto 2017 , 10:39 a.m.

El domingo 10 de septiembre, con motivo de la visita del Papa Francisco a Cartagena, en toda la ciudad no podrán circular vehículos particulares, ni motos.

Ese día, Transcaribe ampliará su horario de operaciones para facilitar la movilidad de nativos y turistas a los actos religiosos.



Las motos, por ejemplo, no podrán transitar desde las 11 de la noche del sábado 9 de septiembre.

Con el Decreto 1141 de 2017, el alcalde (e.) Sergio Londoño Zurek adoptó medidas de movilidad durante los días 9 y 10 de septiembre.



"Está prohibida la circulación de motos, cuatrimotos, tricimotos, motocarros, vehículos de tracción animal y bicicletas asistidas por motor, desde las 11 de la noche del 9 de septiembre hasta las 10 de la noche del 10 de septiembre", informa el Distrito.



Cierres en el Centro Histórico y Bocagrande



El tramo de la avenida Venezuela, en el centro, desde la Pedro de Heredia hasta la Avenida Blas de Lezo y todas las vías que desembocan en esta arteria principal estarán cerradas para vehículos.



Así como el tramo de la avenida Blas de Lezo, entre la intersección de la avenida Venezuela, a la altura del Camellón de los Mártires hasta la Avenida Santander.



También estará prohibida la circulación en el tramo de la avenida Santander, desde la avenida Blas de Lezo, en la glorieta, hasta el retorno de la entrada de la calle San Juan de Dios.



Sólo pordrá transitar personal autorizado e invitados especiales en el tramo de la calle San Juan de Dios, entre la avenida Santander hasta la carrera cuarta, entre la calle 31 hasta la intersección con la calle 35.



Tramo de la Avenida Santander, entre el retorno de la San Juan de Dios hasta la carrera 14.



Tramo de la Carrera 15, entre la carrera primera hasta la Base Naval.



Tramo de la avenida San Martín, entre la carrera 10A hasta la glorieta Santander.



Zona Industrial de Mamonal



Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche del 10 de septiembre se restringe la circulación de vehículos en la vía a Mamonal en los siguientes tramos:



Carrera 56, entre el puente de Bellavista con la carrera séptima del barrio 20 de Julio hasta la intersección de la calle 14 en los siguientes tramos:



*Diagonal 28, sentido este –oeste

*Calle 12, sentido este – oeste

*Calle 13, sentido este – oeste

*Calle 14, sentido este – oeste

*Diagonal 29D, sentido oeste – este

*Diagonal 29, sentido este – oeste hacia el barrio Los Corales

Tramo de la diagonal 30, desde la calle 14 hasta la Transversal 54

Tramo de la diagonal 30A hasta la Transversal 54

Corredor de Carga, desde el retorno de la báscula hasta la intersección de la carreta 56

Tramo del retorno del barrio Ceballos y el acceso al corredor de carga, desde la Transversal 54 hasta la carrera 56.



Transcaribe tendrá rutas especiales



El transporte público, en todas sus modalidades, operará todo el día acogiéndose a las restricciones sobre circulación vehicular señaladas en los artículos cuarto y quinto del decreto emitido por el Distrito.



El transporte colectivo urbano de pasajeros operará el domingo 10 de septiembre de 5 am a 12:30 pm.



Todas las rutas urbanas del sistema del transporte público colectivo transitarán por la avenida Pedro Romero hasta llegar a la glorieta del Frijolito (La Esperanza) y retornarán a su destino por la misma vía.



Todas las rutas del sistema que transitan por la avenida Pedro de Heredia para llegar al Centro deberán hacer el siguiente recorrido: Al llegar a la Transversal 33 (calle del Matadero), girarán hacia la izquierda hasta la avenida Crisanto Luque, seguirán a la derecha hasta llegar a la carrera 29ª, se gira a la derecha en la glorieta de Bazurto y retornarán por la ave4nida Pedro de Heredia.



Todas las rutas que transitan por la avenida Crisanto Luque harán el siguiente recorrido. Al llegar a la Transversal 33 o calle del Matadero seguirán hasta a carrera 29ª, girarán a la derecha por la glorieta de Bazurto, siguen hacia la avenida Pedro de Heredia, girarán por la Transversal 33 hasta la avenida del Lago para retomar el recorrido.



Las rutas que transitan por el barrio Manga hacia el centro deben tener en cuenta: Al llegar a la carrera 17 siguen a la calle 30, luego la avenida Concolón, avenida Luis Carlos López, avenida Rafael Núñez, avenida Santander, calle 47, carrera 17, entrando a Manga y continuando el recorrido, señala el decreto.



Las rutas se estabilizarán después e 12:30 del día.



El horario de servicio está dispuesto entre las 7 am hasta las 7:30 pm en las rutas que transitan por la Transversal 54 hacia el centro.



Al llegar al Cai de Ceballos seguirán por la Transversal 54 hasta la avenida Crisanto Luque y continuarán su recorrido normal.



Al regresar al sitio de despacho deberán tomar la Diagonal 21 (carretera El Bosque), Transversal 54 hasta el retorno de la Báscula, seguirán por la Transversal 52C, girarán a la derecha por la Diagonal 22 hasta la Transversal 52 (San Isidro), siguen por la Diagonal 27B continúan por la vía paralela (sentido contrario) a la Transversal 54, Diagonal 29C, Transversal 52, diagonal 30, Cai de Ceballos, Transversal 54 normalizando el recorrido.



Todas las rutas urbanas que transitan por la Transversal 54 hacia el centro en este horario mantendrán su recorrido normal.



Autorización del servicio público de transporte colectivo y especial en la zona sureste.



La administración autorizó de manera temporal, con ocasión de las actividades que se realizarán en la zona, la prestación de estos servicios especiales en las siguientes rutas para facilitar a la ciudadanía el desplazamiento a Contecar:



Ruta Uno: Glorieta de El Pozón, Transversal 54, Transversal 52A, avenida Crisanto Luque, carrera 29ª, avenida edro de Heredia, Glorieta de El Pozón.



Ruta Dos: Cervecería Águila, Troncal de Occidente, Transversal 54, Transversal 52ª, avenida Crisanto Luque, carrera 29ª, avenida Pedro de Heredia, Troncal de Occidente, Cervecería Águila.



Ruta Tres: Bocagrande carrera 3ª, carrera 2da (avenida San Martín), avenida Blas de Lezo, calle Media Luna, calle 30, calle del Lago, diagonal 21, Transversal 54, Avenida Crisanto Luque, Transversal 38, calle 4ta de Manga, calle Larga, avenida Blas de Lezo, calle 2da, avenida San Martín, calle 4ª.



En cuanto al transporte masivo:



Los vehículos de transporte masivo entre las 7 am y las 10 pm de 10 de septiembre circularán por las siguientes vías.



Por la avenida Santander calzada este, llegarán hasta el retorno del Cai de Crespo y retornarán por la calzada oeste y retomarán el recorrido de regreso por la misma avenida.



Por la Pedro de Heredia llegarán hasta la glorieta de Bazurto sentido sur – norte, retomando la glorieta hacia la calzada norte – sur.



Transcaribe coordinará con la autoridad única de transporte masivo las medidas necesarias para la prestación del servicio el 10 de septiembre atendiendo las necesidades de movilización de la población en ocasión de la visita del papa Francisco a Cartagena.



Cierres Viales en inmediaciones del aeropuerto



El decreto ordena cierres viales controlados en los sectores de Cartagena por donde se movilizará la caravana papal y donde el Santo Padre llevará a cabo actos religiosos.



En Crespo habrá restricciones viales desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 del día así:



Calle 70 A, vía interna del aeropuerto Rafael Núñez, entre las carreras tercera y séptima, y las Intersección de las carreras tercera, cuarta y quinta en el sentido este – oeste.



Tramo de la Calle 70 del barrio Crespo, entre la carrera séptima y la carrera primera (avenida Santander), y las intersecciones desde la carrera décima hasta la segunda, en ambos sentidos.



Tramo de la carrera primera (avenida Santander), entre la calle 70 hasta el retorno con la avenida Santander, y las intersecciones: carrera 13, en ambos sentidos, calles 67, 65, 64 y 63, en el sentido norte – sur, y la calle 62, con la carrera primera.



Tramo del Puente Romero Aguirre, desde la avenida Santander hasta la calle 60 (Calle San Pedro) y las siguientes intersecciones: acceso al puente por la avenida Santander en el sentido sur –norte.



Barrios Canapote, Daniel Lemaitre y San Francisco



Tramo de la calle 60 (calle San Pedro), entre el puente Romero Aguirre hasta la carrera 17 con calle 56 y las siguientes intersecciones:



*Acceso a la carrera primera sentido oeste – este

*Carreras 15 y 16, en ambos sentidos

*Calle 56, sentido oeste – este

*Carrera 17, sentido sur - norte



Tramo de la carrera 17, entre la calle 60 y calle 56 hasta la calle 76, con las siguientes intersecciones:



*Calle 61, sentido norte –sur

*Calle 62, en ambos sentidos

*Calle 63, sentido sur – norte

*Calles 64, 65, 66, 67,68, 69 y 70, en ambos sentidos

*Calle 70A, sentido sur – norte

*Calle 70B, sentido sur – norte

*Calle 70C, en ambos sentidos

*Calle 71, sentido sur – norte

*Calle 71A, Sentido sur –norte

*Calles 73, 74, 75, 76, sentido norte – sur

*Carrera 17 con calle 76, sentido este –oeste

Tramo de la Calle 76, entre la carrera 17 hasta la carrera 17B con las intersección entre la carrera 17 A y 17 B, en ambos sentidos.

Tramo de la calle 76, entre la carrera 17B hasta la carrera 72 y la carrera 20, con las siguientes intersecciones:

*Carreras 16, 19 y 10, en ambos sentidos

*Tramo de la calle 72, entre la carrera 20 hasta la carrera 34 con las intersecciones:

*Carrera 20B sentido este – oeste

*Carrera 23, en ambos sentidos

*Carrera 23 A, en sentido este – oeste

Tramos de la carrera 34, entre la calle 72 hasta la carrera 30 y las vías que intersectan con esta carretera.

Tramo de la carrera 30, comprendido entre la carrera 34 hasta la calle 45, con las intersecciones:

*Carrera 32, en ambos sentidos

*Calle 25, en ambos sentidos

*Carrera 24, sentido norte – sur

*Calle 26, sentido norte - sur

*Calle 57, sentido noreste – suroeste

*Calle 56, sentido noreste – suroeste

*Calles 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46 y 45, en ambos sentidos.

Tramo de la carrera 30, entre la calle 45 hasta la calle 31d (avenida Pedro Romero) con las siguientes intersecciones:

*Calles 44, 43, 42, 41A, 41, 40, 39A, 39, 38, 37,36, 35, en ambos sentidos.

*Calles 31D, en el sentido este – oeste

*Calle 33, en el sentido oeste- este.



Tramo de la calle 29A, entre la carrera 30 hasta la Avenida Pedro de Heredia



Avenida Pedro de Heredia

​

Tramo de la avenida Pedro de Heredia entre la carrera 29 A hasta la avenida Venezuela.



Se restringe el acceso vehicular en todas las vías que desembocan en esta arteria principal, la glorieta del Mercado de Bazurto hasta la intersección de las avenidas Rafael Núñez, Luis Carlos López, en ambos sentidos.



El Datt y el Cuerpo Especializado de la Policía Nacional estarán al frente de la seguridad y la movilidad durante la visita Santa.