Cartagena sí respondió a reinas en marzo y copó las calles

20 de marzo 2017 , 11:17 a.m.

“Las reinas no somos insensibles a la tragedia de Colombia. Solo tratamos de distraer al país de las angustias diarias para deleitarlo con acontecimientos más afables de nuestra realidad. Diariamente producimos la noticia grata, mitigando así sea por pocos días las penas de una nación convulsionada”.



Estas palabras de Laura Dávila-Pestana, señorita Cartagena 1998-1999, cobran vigencia este lunes cuando el Concurso Nacional de la Belleza corona, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, a la mujer más linda de Colombia.



A las ocho de la noche se inicia la gran gala de la belleza que tendrá entre los artistas invitados al cantante español Miguel Bosé.

"La corrupción es lo que más me indigna. Tenemos que alcanzar la equidad y una sociedad igualitaria

Pero sobre todo cobran vigencia las palabras de Dávila-Pestana en medio de las críticas que recibió este fin de semana el Concurso que por primera vez se celebra en el mes de marzo, pero al cual le respondieron sus seguidores (cartageneros y visitantes) que acudieron de forma masiva a la Batalla de Flores, que se llevó a cabo en la Avenida Santander.



El otro evento que tuvo asistencia concurrida fue el desfile en traje de baño que, pese a ser privado, se hizo en las playas, frente al Hotel Hilton.



“Bienvenido el reinado en marzo, una época de poca afluencia de turismo, pero estamos seguros que el concurso va a jalonar visitantes. El evento es positivo para la ciudad, es un gana-gana: ganan los hoteles, restaurantes, y en general todo el comercio”, señaló la empresaria cartagenera Rosario Díaz, que el sábado en la noche apoyaba a las señorita Cartagena, Laura González Ospina.

El recorrido de Balleneras por la bahía y la Batalla de Flores fueron un éxito. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Estamos seguros que el concurso va a jalonar visitantes. El evento es positivo para la ciudad, es un gana-gana

Cesar y Cartagena, entre las favoritas

Entre las favoritas de los expertos que llegaron a la Heroica (estilistas, diseñadores, periodistas especializados y preparadores de reinas) están César, Nariño, Cartagena, Santander y Magdalena.



La cartagenera Laura González no solo tiene un rostro encantador, un ‘ángel’ en su mirada, sino además un cuerpo bello, tonificado y bien cuidado. “La corrupción es lo que más me indigna. Tenemos que alcanzar la equidad y una sociedad igualitaria, compasión los unos con los otros. El pobre tiene que sentirse ganador y salir a luchar por sus sueños. No hay sacar al otro del camino para alcanzar el éxito debemos empujar para adelante, ayudarnos todos”, señaló a EL TIEMPO.

Ante la pregunta de cuál debe ser el papel de la próxima reina de Colombia, la atlanticense Martha Martínez dijo: “las mujeres somos líderes, y le reina de Colombia que nos represente ante el mundo debe irradiar en sus ojos el orgullo por su tierra”. Anabella Castro Sierra, de Cesar, es favorita desde el inicio de la competencia y se espera que esta noche esté de finalistas. La gente es el quinto jurado y puede votar por su favorita en la página del concurso www.srtacolombia.org.



JOHN MONTAÑO

​Cartagena