Guardacostas en Cartagena desmienten incendio de velero en altamar

La Armada Nacional en Cartagena y autoridades de guardacostas señalaron que no recibieron ninguna información sobre un presunto incendio y posterior hundimiento de una embarcación en aguas de la ciudad tal y como lo habían aseverado las participantes del reality estadounidense 'The Real Housewives of New York' a la revista People en días pasados.

Según People, las celebridades Bethenny Frankel, Ramona Singer, Carole Radziwill, Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Dorinda Medley y Tinsley Mortimer viajaron a Cartagena hace algunos días, y aunque esperaban grandes lujos, habrían vivido una pesadilla en altamar que incluyó un fatal paseo en barco que les presentaron como un "crucero bajo el sol en un yate de 5 estrellas".

La publicación asegura que las jóvenes artistas viajaron "en un barco viejo que se caía a pedazos y no tenía comodidades, no había comida y la tripulación no tenía idea de lo que estaba haciendo”, y que “tuvieron que cortar el ancla con un serrucho antes de zarpar porque estaba oxidada y enredada".



La Armada Nacional y las Autoridades de Guardacostas aseguran que nunca tuvieron conocimiento de un accidente de esta magnitud.



Segun la revista, "el velero se movía tanto y el mar estaba tan agitado que las mujeres se marearon bastante. Las cosas comenzaron a salir volando del bote. El motor comenzó a incendiarse, ninguno de los miembros de la tripulación hablaba inglés. Ninguna de las mujeres se sentía segura, pensaron que iban a morir".



"No hay registro de alguna llamada de auxilio, ni tampoco hay denuncias. Si se trató de una afectación a una producción de este tipo, lo primero que debieron hacer es denunciar. No conocimos de accidente de este tipo", señalaron desde la unidad de guardacostas de Cartagena.



El único muelle autorizado en Cartagena para el zarpe de embarcaciones de turismo es el muelle de la Bodeguita, en las instalaciones de la La Corporación de Turismo, donde aseguran que no hay información sobre tal incidente.



