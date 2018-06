En el transporte público es donde más engañan a turistas en Cartagena

28 de junio 2018 , 06:50 a.m.

Un estudio revelado por la Universidad de Cartagena asegura que el 40 por ciento de los turistas que arriban a la ciudad se sientes vulnerados y/o acosados por los comerciantes locales.



El 66 por ciento de los entrevistados denunció sobrecostos en algún servicio, el 16 por ciento de los viajeros consultados aseguró que recibió un mal servicio, el 3 por ciento denunció estafa y el 11 por ciento fue víctima de la publicidad engañosa.

El grupo de investigadores de conflicto y sociedad de la Universidad de Cartagena, que realizó el trabajo, se ubicó en los principales escenarios turísticos de la ciudad como el muelle de la bodeguita, Bocagrande y Centro Histórico, entre otros escenarios, donde entrevistaron a 487 viajeros.



"El objetivo de este estudio es que sea la base para la implementación de una política pública urgente en defensa del turista, porque entre otras hechos delicados encontramos que el visitante no tiene una ruta clara para la defensa jurídica de estos abusos", aseguró Rafaela Ester Sayas, directora del grupo investigador.



Los escenarios donde más se atropella al viajero, según la investigación son:



El transporte público con un 37 por ciento; las ventas en las calles con un 33 por ciento; en los restaurantes, el 11 por ciento de los encuestados aseguraron haber sido engañados; el 5 por ciento en hoteles y hostales.



El turismo es el primer renglón de la economía cartagenera.



Sólo en la primera semana de la temporada turística en Cartagena ya se presentaron tres casos de abusos en el costo de los servicios turísticos en las playas de la Ciudad Heroica.



En cuanto a rutas de protección de derechos (demandas y quejas), el 68 por ciento de los turistas encuestados dijo desconocer los puntos de atención y autoridades.



El tema fue debatido en el concejo de la ciudad desde donde hacen un llamado a la creación de una política pública urgente para la protección del turismo.



“Esta política pública debe ser una sumatoria de todas las autoridades de la ciudad. Debemos disponer de unas comisiones de vigilancia y control al comercio con el acompañamiento de la empresa privada. Estas comisiones deberían estar conformadas por grupos de 30 profesionales del Gobierno, los gremios y la empresa privada para la vigilancia del control”, dijo el concejal César Pión González.



El cabildante también llamó a que dicho grupo 'antiabuso' del turista' debe ser un crisol de ética.



“Esto no es para negociar con los espacios públicos o chantajear a los comerciantes, como ha sido una debilidad en la ciudad en cuanto al control del espacio público. Quienes estén en esta misión en las calles tienen que ser personas éticas y comprometidas con la ciudad”, agregó Pión González, quien le exigió al comandante de Policía hacer un control continuo de la documentación y antecedentes judiciales de los vendedores en las calles.



“¡No podemos tener delincuentes atendiendo a los turistas en las playas!”, pidió el concejal.



Ante la pregunta ¿Por qué visita Cartagena? El 55 por ciento del grupo de viajeros encuestado respondió "patrimonio histórico"; y el 26 por ciento, "por atractivo costero".



Los últimos casos



En las playas de Bocagrande, la semana anterior, tres 'masajistas' fueron conducidas hasta una estación de Policía donde les aplicaron del Código Nacional de Policía y Convivencia por abuso en el precio de un servicio de masajes a unos turistas.



En la Isla de Tierrabomba también tres 'masajistas' acosaron a unas turistas en playa Blue Apple y pretendían cobrarles $150.000 por unas trenzas. Al ser abordadas por la dueña del establecimiento donde estaban las viajeras, quién defender a las turistas, las masajistas agredieron a la gente presente con sillas y otros utensilios del negocio, que además arrojaron al mar.



El caso fue denunciado en la Inspección de Policía de Bocachica.



A un grupo de turistas norteamericanos les pretendían cobrar 600 mil pesos por ocho cocteles de piña colada, dos mojitos, una cerveza, una gaseosa y el uso de un parasol en las playas de Bocagrande.



Según un familiar de los afectados, la cuenta no debería sumar más de 300 mil pesos, finalmente lograron acordar en 320 mil pesos el pago a los comerciantes estafadores.

Para combatir el abuso en los precios a los turistas por parte de los comerciantes tanto en playas como en taxis y restaurantes, el Distrito de Cartagena implementó un 'Bloque de búsqueda' contra los comerciantes que abusen en los precios.



En estas vacaciones, el Distrito continua con su ‘bloque de búsqueda’ contra los vendedores que abusan de los precios en las playas.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas