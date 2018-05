En Bucaramanga, venezolanos harán plantón en contra de elecciones

En señal de rechazo a las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela, un grupo de ciudadanos de ese país residentes en Bucaramanga (Santander), se reunirán ese día para adelantar un plantón.

Los extranjeros señalan que no hay garantías de transparencia en los comicios de su nación.

“Yo no soy abstencionista, siempre he sido partidaria de votar y de cumplir con los procesos democráticos, pero esto no es una elección, no es una democracia. Este país siempre ha estado disfrazando una dictadura, es un show más de lo que nuestro gobierno bolivariano está acostumbrado a hacer”, expresó Alba Pereira, líder venezolana en Bucaramanga.



La concentración será en la fundación ‘Entre dos tierras’, ubicada en el barrio San Alonso.



De acuerdo con la líder venezolana, el plantón no será exclusivo para venezolanos en que viven en la capital santandereana, pues ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín, también tendrán manifestaciones.



“Queremos alzar nuestra voz y decirle al mundo que no estamos de acuerdo con el fraude electoral este 20 de mayo en Venezuela”, insistió Pereira.



