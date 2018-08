Joven presentó Icfes tras validar diploma con foto de una gallina

Una estudiante de Bucaramanga no pudo presentar su examen de Estado el pasado 12 de agosto como lo hicieron más de 600.000 jóvenes en el país, debido a que ella se inscribió a través de la página web del Icfes, aplicó a la prueba Saber 11 calendario B cuando debía presentar la de calendario A, y el Icfes validó la inscripción luego de que ella cargó a la plataforma la foto de unas gallinas, en vez de su diploma.

Según Julián Sáez, padre de la menor, ella quería hacer un curso aparentemente ofrecido por el Icfes, pero lo que hizo fue registrarse para presentar la prueba en el calendario B, como es conocida la fecha de presentación de la prueba Saber 11 en el primer semestre del año.

Lo insólito del caso es que, debido a que se requería tener el diploma de bachiller para poder registrarse y presentar la prueba, la estudiante cargó el dibujo de una gallina en lugar del documento, y el Icfes lo aceptó en la plataforma como válido para hacer la prueba, que la joven cumplió el 25 de febrero.

La estudiante cargó en la plataforma esta imagen de unas gallinas. Foto: Archivo particular

El papá de la alumna del colegio Gimnasio Superior dijo que en mayo de este año le entregaron los resultados y que después de caer en cuenta del error, intentó comunicarse con el Icfes y el Ministerio de Educación para enmendarlo. Sin embargo, cuando se presentó este 12 de agosto a la citación de la prueba de Estado, no le permitieron desarrollar el cuestionario porque ya aparecía su examen como presentado y calificado.



Sáez dijo que a pesar de que su hija tuvo un destacado puntaje en la prueba del calendario B, quería presentarse en la que le correspondía, porque es con la que los estudiantes de undécimo grado pueden acceder a los beneficios que el Gobierno otorga según el puntaje que obtengan, pero por desconocimiento de la metodología y creer que solamente se trataba de un simulacro, la niña no la pudo hacer.



Entretanto el Icfes, en un comunicado, aclaró que no le impidió a la menor presentar la prueba, sino que como ella se presentó a la de calendario B, no podía presentarla nuevamente y se asumió que ella ya era egresada.



La entidad añadió que la postulante “seleccionó la prueba Saber 11 calendario B, diligenció la información solicitada (fecha de grado y número de acta de grado), adjuntó como acta de grado la imagen de una gallina y confirmó la referencia de pago correspondía a la prueba Saber 11”, y por eso la pudo presentar.



El colegio no se percató de que no se cargó el diploma y no corrigió el error. El Icfes reconoció que cuando el colegio de la niña intentó inscribirla, ella ya aparecía con la Prueba hecha, por lo que el sistema no le permitió su registro.



El ente explicó que el sistema admite los documentos para su posterior verificación, y que se hace el registro al cumplir los requisitos.



CRISTIAN EDUARDO BELTRÁN

Bucaramanga