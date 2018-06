En Bayunca los niños venezolanos almuerzan gracias a una cartagenera

13 de junio 2018 , 10:52 a.m.

13 de junio 2018 , 10:52 a.m.

La cartagenera Jennifer Paternina tiene 31 años y tres hijos, y pese a no ser millonaria sí tiene un corazón gigante. Jennifer da todos los días almuerzos a 70 niños venezolanos que habitan en el corregimiento de Bayunca y sus alrededores.

Bayunca, en el norte de Cartagena, es el poblado que más venezolanos concentra, la mayoría en la ilegalidad.

Se trata de cientos de hombres y mujeres que todos los días viajan una hora por carretera desde esta población hasta el centro de la Ciudad Heroica donde se ganan la vida en la informalidad.



Los niños se quedan en Bayunca al cuidado de otros niños o de almas humanitarias como Jennifer. “Alimentamos niños entre los 9 y los 16 años, hay niños con síndrome de down, y la mayoría están desescolarizados porque no tienen documentos”, señala Jennifer, quien sin embargo refleja nostalgia en su voz pues alcanzó a alimentar 120 niños, pero por falta de recursos y apoyo tuvo que desistir de 50 platos y concentrar los almuerzos en los más necesitados.



“Imagínese, no encontramos ayuda en Cartagena para el comedor, fue desde Medellín con la Fundación Madre Teresa de Calcuta de donde llegó el impulso”, dice.



El comedor primero funcionó en el barrio 14 de Enero, uno de los más humildes de este corregimiento, desde hace una año atiende en el sector Calle Grande de Bayunca.



“El mercado para los 70 niños vale 300 mil pesos semanales pero también nos ayudamos con los comerciantes del mercado de Bazurto que nos regalan cualquier fruta o bastimento que todavía este bueno”, dice Jennifer.



En el censo a ciudadanos venezolanos en Cartagena, 15.000 personas se registraron. La mayoría habita en Bayunca.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En twitter: @PilotodeCometas