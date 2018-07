En Armenia ya no habrá elecciones atípicas de alcalde

10 de julio 2018 , 07:59 a.m.

Tras la especulación generada en los últimos días después de la renuncia irrevocable del alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, quien se encuentra en prisión, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, reveló que dicha dimisión fue aceptada a través del decreto 0000468 firmado el 5 de julio, por lo que no habrá elecciones en la ciudad.

Aunque el exalcalde Álvarez envío una carta de renuncia de su puño y letra el pasado 28 de junio para que convocara a elecciones, Osorio dijo que no aceptaría las “presiones de la opinión pública” y que tomaría una “decisión en derecho”. De ahí que dio a conocer que la carta fue aceptada el 5 de este mes por lo que el partido Liberal deberá enviar una terna para que el gobernador elija al nuevo alcalde que estaría en el cargo poco menos de 18 meses.



“La terna la debe componer el señor expresidente César Gaviria, nosotros miraremos la conveniencia de las personas propuestas. La ciudad lo que debe estar es muy contenta porque cosas que pudieron quedar ocultas han salido a la luz pública”, señaló Osorio.



Por su parte el actual director del partido Liberal en Quindío, el representante a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales, reveló que “he hablado con el Gobernador porque tiene una responsabilidad designada por la ley, tiene que escoger uno de los tres que presente la dirección nacional. La comunidad está muy inquieta por la situación y ha hablado de designar a una persona que tenga una hoja de vida limpia que genere confianza. No he sido yo el que ha ido a presionar de ninguna forma”.



Cabe recordar que el senador electo por ese partido, Julián Bedoya, le solicitó al gobernador Osorio que aceptara la renuncia de Álvarez y convocara a elecciones. “El doctor Bedoya (de Antioquia) es el senador liberal electo de mayor votación en el Quindío y en Armenia, y yo creo que él tiene la responsabilidad de velar porque son sus electores”, comentó Grisales.



Hasta ahora se desconoce quienes integrarán la terna del partido Liberal.