Polémica por paso del tren carbonero en casco urbano de Aracataca

09 de enero 2018 , 10:59 a.m.

La polémica por el paso del tren carbonero en el casco urbano de Aracataca, Magdalena, volvió a avivarse la semana pasada, luego de que el sepelio de la madre del alcalde, Pedro Sánchez, fuera interrumpido durante una hora debido a que una locomotora y sus vagones se vararon impidiendo el avance del cortejo fúnebre hacia el cementerio.



El hecho ocurrió el pasado 2 de enero y generó el rechazo no solo del alcalde y de la comunidad cataquera, sino de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, quien asistió al sepelio.



Al día siguiente, Fenoco informó, a través de un comunicado, que el incidente con el tren se debió a una falla mecánica en uno de los enganches, lo que generó una detención de emergencia en el paso del nivel principal de Aracataca, y pidió excusas al Alcalde.

A raíz de este incidente, el pasado jueves se reunieron en el recinto del Concejo Municipal, los concejales, miembros de la Veeduría Ciudadana, presidentes de las Juntas de Acción Comunal y transportadores locales, con el fin de presentar una acción de cumplimiento de la sentencia 671 de 2014 de la Corte Constitucional.



Dicha sentencia exhortó al Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) a cumplir con lo dispuesto por los autos 2952 de 2008 y 694 de 2009, proferidos en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que plantearon la necesidad de trasladar la línea férrea de Bosconia y construir una variante, lo cual también aplica para otros municipios donde el tren carbonero transita cerca de las viviendas.

El concejal de Aracataca, Alejandro Mora, dijo que el día del sepelio de la madre del Alcalde, la Gobernadora, los congresistas y otros alcaldes del departamento pudieron vivir en carne propia lo que a diario padecen los cataqueros a causa del paso del tren carbonero que atraviesa, en promedio 48 veces al día, por el casco urbano del municipio.



“Ya hemos sido reiterativos y le pedimos por favor al Gobierno Nacional que nos ayude a sacar este tren del casco urbano y se haga una variante por la parte rural como lo dicta una sentencia de la Corte", expresó Mora.



El alcalde Pedro Sánchez aseguró que el tren carbonero le causa perjuicios a la comunidad de Aracataca y también le pidió al Gobierno Nacional que se construya la variante férrea.



“La comunidad se cansó y la verdad no aguantamos más, el presidente Juan Manuel Santos debe tomar cartas en el asunto y tomar una decisión de manera urgente, esto no es un invento, esto lo está viviendo la comunidad y hay que vivir aquí, para que se den cuenta del daño que nos hace el tren del carbón", dijo el mandatario.



Los cataqueros llevan más de una década pidiendo que el tren que transporta carbón sea sacado del casco urbano del municipio porque a su paso no solo obstruye la movilidad entre los dos extremos del pueblo, sino que también ha generado contaminación del medio ambiente y problemas de salud por el ruido y el polvillo y daños en las viviendas por la vibración.



