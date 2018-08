A la espera de nueva terna para alcalde de Armenia

Luego de que se conociera que el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio devolvió este lunes la terna que el partido Liberal le había enviado para que eligiera al nuevo alcalde de Armenia tras la renuncia de Carlos Mario Álvarez, quien permanece en prisión, se espera que en menos de 10 días hábiles el partido presente a tres nuevos candidatos.

Osorio explicó que devolvió la terna pues el ex candidato al Senado, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas está inhabilitado ya que su hermana, Liliana Jaramillo Cárdenas se desempeñó como secretaria de Familia de la Gobernación hasta enero pasado. De otra parte, el mandatario no se refirió a la exdirectora de Corpocultura, Luisa Fernanda León y a la actual secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria García, quienes también integraban la terna enviada por el presidente del Partido, César Gaviria.



De acuerdo al cronograma que el mandatario reveló, después de recibir y analizar la nueva terna, la designación sería entre el 18 y 20 de septiembre. Cabe recordar que la ciudad lleva tres meses sin alcalde en propiedad y tres mandatarios encargados.



Osorio señaló que la designación del nuevo alcalde para los próximos 15 meses que quedan de este periodo “no es simplemente capricho ni al tin marin”.



Varios partidos políticos y gremios de la ciudad le han pedido celeridad al mandatario para que elija al sucesor de Álvarez, pues consideran que hay proyectos que están detenidos por la falta de un mandatario en propiedad.



De otro lado, un juzgado de Armenia admitió una acción popular interpuesta por el veedor Alexander Cardona Díaz, que busca que se suspenda el decreto 0000468 del 5 de julio de 2018 firmado por el gobernador Osorio, y por medio del cual aceptó la renuncia Álvarez. El propósito de la demanda es que se garantice el derecho a elegir y ser elegidos.



Cabe señalar que aunque el exalcalde envió su carta de renuncia el 28 de junio para que el mandatario de los quindianos convocara a elecciones, fue aceptada a inicios de julio y por esto el nuevo alcalde será elegido por Osorio. “El alcalde renunció de manera irrevocable, se sabía que no iba a volver y el gobernador debió aceptarla con la fecha en la que se presentó”, dijo Cardona.



La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Osorio por este mismo hecho. “El Gobernador de Quindío optó dentro del marco de sus competencias a tomar decisiones que en principio podrían afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía del municipio”, dice el Ministerio Público.