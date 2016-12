En Cartagena 1.489 empresas cerraron en 2016

La Reforma Tributaria, que aprobó el Senado de la República con 52 votos a favor y 31 en contra, afectará gravemente, según el Centro de Estudios del Trabajo (CedeTrabajo), el crecimiento empresarial de Cartagena.

En la Ciudad Heroica, según el registro mercantil de la Cámara de Comercio, hay inscritas 26.676 empresas. De estas, el 0,6 por ciento corresponden a grandes consorcios que controlan el 86 por ciento del total de los activos de la ciudad, es decir la maquinaria, plantas, equipos y propiedades industriales.

Solo la Refinería de Cartagena (Reficar) concentra el 56 por ciento de los activos.

“Las utilidades del mercado empresarial de Cartagena muestran que ese 0,6 por ciento de empresas que controlan la mayoría de activos, además concentran el 52 por ciento de las utilidades empresariales de la capital de Bolívar”, dice Leonardo Jiménez Molinello, director de CedeTrabajo para Bolívar.

Según la gran encuesta integrada de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), para 2016, en Cartagena el sector empresarial generó 120.681 empleos, de los cuales el 43 por ciento fueron de pequeñas y medianas empresas, mientras que las microempresas aportan el 32 por ciento del total del empleo.

“Este año fueron liquidadas en Cartagena más de 1.489 empresas; de ese total, el 84 por ciento fueron pequeñas y medianas empresas. Las que hoy están ofreciéndole más empleo a la ciudad”, suma Jiménez Molinello.

Ya en el 2015 habían cerrado 138 empresas más que en el 2014, según CedeTrabajo, lo que desestimula el empleo formal.

Afectará crecimiento

Hoy, la Reforma Tributaria plantea unificar las tarifas de impuestos para todas las empresas lo que, para CedeTrabajo, afectará el crecimiento empresarial de la ciudad pues no estimula a las pequeñas y medianas empresas.

Según Acopi Bolívar, el 69 por ciento de las utilidades que generan las pequeñas y medianas empresas se van al pago de impuestos.

“La Reforma Tributaria es una medida involutiva porque no aplica el principio de progresividad empresarial, pues las grandes empresas se benefician, mientras afecta a las pequeñas y medianas”, explica el director de CedeTrabajo.

Los grandes conglomerados empresariales antes pagaban impuestos del 43 por ciento (incluidos impuestos de renta más complementarios), pero la reforma los baja al 33 por ciento, mientras las pequeñas bajaron solo un punto: de 34 a 33 por ciento.

“Una cosa son las tarifas nominales y otras las efectivas. La minera Drummond que debería pagar impuestos por el 43 por ciento, en realidad paga una tarifa efectiva del 7 por ciento, pues se beneficia con descuentos y beneficios por ingresos no constitutivos de rentas y actividades sociales. Beneficios con los cuales no contarán las pequeñas empresas pues no cuentan, por ejemplo, con poderosos equipos de economistas y contadores”, señala el investigador.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena