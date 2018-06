Decidió hacer de la fachada de su empresa una huerta comunitaria 

En cualquier recorrido por la avenida Paralela de Manizales, a la altura del colegio Inem, se puede ver una casa con una fachada particular. 600 botellas plásticas oficiando como materos para semillas de lechuga, cilantro, perejil fueron la medida perfecta para contribuir a la creación de una huerta urbana que al mismo tiempo evitaría que se llenaran de grafitis las paredes de esta empresa familiar.

Fredy García Ramírez es un ingeniero electrónico y empresario manizaleño que desde hace tres años decidió apostarle a disminuir, en algo, la contaminación producto de las numerosas botellas plásticas que circulan en la ciudad. A cambio de un desechable, para sembrar de nuevo, el ciudadano puede llevarse una hortaliza cosechada sin rastro de químicos.



“La persona que quiera puede llevárselas, porque esto es para la gente, para mostrarle que es posible tener su propio cultivo. Yo les explico cómo sembrar y cuidar, les doy la semillas y la tierra, pero su compromiso es usar y traer botellas”, comentó García.



Tres mil lechugas han sido entregadas desde que inició el proyecto, que en principio se pensó como una manera para evitar el vandalismo en la fachada de la empresa, pero que se transformó en un sueño que permitiera beneficiar a la comunidad y al medio ambiente. “Ahora yo sueño con una ciudad llena de fachadas verdes. Aprovechar los espacios para reducir la contaminación y hacer un cultivo ciudadano en el que todos se sientan involucrados”, agregó.



De acuerdo con García, desde el inicio del proyecto se pensó en instalar plantas porque en experimentos anteriores había comprobado que los ciudadanos respetan la naturaleza. Pero al pensar en un beneficio doble, eligieron la lechuga, pues “este cultivo es rentable, sostenible, la producción es rápida y al crecer es visualmente agradable. Con ello no solo usábamos plantas ornamentarías sino que aportábamos bienestar”.



Como a un hijo ha tratado la familia García Becerra este proyecto que ya, incluso, empieza a dar sus primeros granos de café. Unos metros más adelante García sembró dos cafetos y un guayabo del que la comunidad ya probó la cosecha.



“Si la gente se topa con una calle en la que encuentra cosas agradables, que le sirven y las puede usar sin represión, seguramente serán más conscientes y solidarios. Pero lo más importante es el mensaje de que puede hacer eso en su casa y su comunidad”, apuntó.



La invitación de este ingeniero es a llevar con tranquilidad cualquier producto. “Muchos me dicen que están contaminados porque crecen en medio de la ciudad, pero no, la tierra es traída y abonada por nosotros mismos, no usamos pesticidas ni terrenos que tengan contacto con alcantarillas”.



Para conservar los cultivos un campesino local visita la huerta cada miércoles, cambia la tierra, resiembra, limpia los filtros y abona las plantaciones, lo que según García, es la mayor prueba de que los vegetales crecen bajo total control.



García ya logró comentar con el alcalde de Manizales, Octavio Cardona su anhelo de tener una ciudad de paredes verdes que se convirtieran en un distintivo. Según él, está la disposición de otorgar el 70 por ciento del costo del proyecto. “Imagino un día que personas tengan sus muros plantados, repartiendo los productos por cuadras. Creo que eso generaría unas competencias ciudadanas y relaciones de cooperación que son tan escasas ahora”.



La apuesta de este manizaleño es seguir difundiendo el mensaje de esta iniciativa, que los ciudadanos se lleven los productos con confianza al tiempo que ayudan a los ecosistemas. “Yo estaría dispuesto a regalar el proyecto, las semillas, la tierra, orientar los aspectos técnicos de un muro, enseñar cómo es el cultivo con tal de que ellos retiren las botellas de los basureros y del medio ambiente”.