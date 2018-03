María Manuela, el 'alma' de los instrumentos musicales reciclados

María Manuela Sánchez Gutiérrez, de 16 años de edad, cursa primer semestre de Ingeniería Industrial y es música desde hace 10 años. Pero como le pasa a muchos niños y jóvenes en Colombia, ella no contaba con su instrumento propio y se lo prestaban. Tocaba viola.



Decidió cambiar la situación y con una caja de cartón, el icopor del empaque de una nevera nueva y restos de PVC construyó el primer prototipo de su propio instrumento. Sin embargo, este no salió bien, tuvo muchas falencias técnicas y estéticas y sus padres le compraron una viola. La idea quedó atrás.



Cuando esta pereirana estaba en décimo grado en el Instituto Tecnológico de Dosquebradas, debió realizar un proyecto productivo, lo que le recordó la idea de construir instrumentos en material reciclado. Esta vez con mayor investigación emprendió el reto.



Lo que más le llamó la atención fue hacer el alma de un violín, una pequeña barra cilíndrica de madera puesta perpendicularmente en medio de las dos tapas del instrumento. El alma cumple la función de transmitir mejor los sonidos dentro de la caja de resonancia.



Desde entonces, María Manuela y su familia se dedican a construir instrumentos musicales en material reciclado y hasta montaron una empresa, Music Trash. En esta trabajan María Manuela, sus abuelos y su mamá, cada uno de ellos realiza una parte del proceso.



Los materiales con los que actualmente trabajan estos artesanos de instrumentos de cuerdas sinfónicas son cartón, icopor, madera, periódico y PVC. Las partes que no son de material reciclado son las cuerdas, el puente, el arco y las clavijas.



Cuando algún conocedor de música y de instrumentos le preguntan si sus violines tienen alma ella responde que por supuesto que la tiene. “Pero no solo es esta barra de madera, sino su propia alma y la de mi familia al momento de construirlos”, afirma.



La misión de su empresa es llegar a comunidades vulnerables de escasos recursos económicos para que los jóvenes que les guste la música puedan tener sus propios instrumentos. Para alcanzar esa meta, María Manuela hace parte del laboratorio de sueños de la Fundación Frisby, donde se está formando en mercadeo, emprendimiento y finanzas.



Hasta el día de hoy han vendido 33 violines, dos violas, con un precio de 150 mil pesos violines rústicos, y 230 mil pesos las violas rústicas o si los prefieren personalizar también se hacen por un poco más de dinero. La durabilidad de los instrumentos depende del cuidado pues son delicados. El mantenimiento es mucho más sencillo que el de los instrumentos convencionales.



María Manuela a su corta edad también se ha dedicado a las danzas, teatro, literatura y pintura aparte de la música. Resalta la educación en ética y valores recibida en su hogar.



Luchar por los sueños y salir adelante es la consigna de esta joven y el mensaje que quiere darle a otros chicos. Su sueño es tener un concierto de apertura en el Walt Disney Music Hall con muchos músicos niños y jóvenes y que todos tengan instrumentos reciclados, compartiendo escenario con violinistas y violistas de distintas partes del mundo.