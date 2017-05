Lluvias no dan tregua en el país

08 de mayo 2017 , 12:06 a.m.

La temporada de lluvias, que esta semana llegará a su pico más alto, según información entregada por el Ideam, tiene en alerta a varios departamentos del país, siendo Antioquia uno de los más afectados.



De acuerdo con el Ideam, los riesgos de crecientes súbitas en ocho ríos del departamento tienen en alerta roja a esta región, en la que, hasta el momento, se tiene un registro de 6.000 personas damnificadas.

Por su parte, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) decretó alerta roja para 26 municipios de cuatro subregiones de Antioquia. La directora (e) del Dapard, Margarita Moncada, dijo que esta alerta es en general para todo el territorio y “es para que los municipios tomen acción en qué se debe hacer para que evitemos la posibilidad de víctimas”.



En las últimas semanas, también se han registrado inundaciones en los municipios de Yondó, La Pintada, Concordia, El Santuario, Venecia, Donmatías y Fredonia.



De igual forma, La Guajira registró dos días de intensas lluvias con descargas eléctricas en varios municipios; Fonseca, el más afectado, hasta ahora.



Un vendaval acompañado de fuertes lluvias, derribó cerca de 30 árboles, destechó 28 viviendas y causó afectaciones en dos colegios y la iglesia, así lo reportó el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de La Guajira, Carlo Jaime Egurrola.



En Cartagena se registraron inundaciones producto de las fuertes lluvias que durante este domingo golpearon a la ciudad. No obstante, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad no registró ninguna emergencia.



Por su parte, Valledupar notificó diferentes emergencias por las lluvias que se registraron en esta capital. Ciudadanos reportaron varias viviendas afectadas.



En el Valle del Cauca, la Unidad para la Gestión del Riesgo decretó la alerta naranja por riesgo de deslizamientos en zona rural de Buenaventura.



En Cali, por el momento, el río Cauca se encuentra en un nivel medio alto; sin embargo, no representa un riesgo elevado para la ciudadanía.



En las zonas de ladera de la capital del Valle se han presentado dos afectaciones por las lluvias, y autoridades se encuentran en la entrega de ayudas para habitantes de la zona.



Según el presidente Santos, esta primera temporada de lluvias deja 267 eventos en 192 municipios, 15.300 familias afectadas, 370 muertos, 76 desaparecidos y 900 viviendas destruidas.



