Mancha de crudo ha recorrido alrededor de 4 kilómetros del Magdalena

Una rotura en la línea de 10 pulgadas del sistema para el transporte de crudo desde la estación auxiliar del municipio de Cantagallo (Bolívar) hasta la estación de Isla 6 en la localidad de Puerto Wilches (Santander), generó una nueva emergencia en la región del Magdalena Medio, esta vez por el derrame de crudo en aguas del río Magdalena.

Tras el incidente reportado la mañana de este miércoles, Ecopetrol activó un plan de contingencia para contener la mancha de petróleo a lo largo de este afluente, el más grande Colombia. Aún no se determina la cantidad del hidrocarburo que cayó al torrente .

Por la velocidad del río, se estima que la mancha de crudo ya ha recorrido alrededor de cuatro kilómetros. De acuerdo con la estatal petrolera, las causas que ocasionaron la fractura del sistema de tubería, que es de tipo subfluvial, son motivo de investigación.



“Bloqueamos la línea, ya no tiene presión y no está fluyendo por ahí crudo. Estamos revisando el tema de lograr contener el producto (…) Todavía no tenemos claridad, es difícil hacer un cálculo de la cantidad de fluido que pudo haber caído al río”, precisó Jaime Vladimir Rojas, jefe de producción del campo Cantagallo.



Ecopetrol informó que instaló tres puntos de control con más de 100 metros de barreras para contener el avance de la mancha de hidrocarburo en el río Magdalena. El primero de los puntos se ubicó en Curumuta y cuenta con 30 metros de barreras y un planchón. El segundo se estableció a la entrada a la ciénaga La Colorada con 45

metros de barreras. El tercero está ubicado a 500 metros aguas abajo de dicha ciénaga con dos motocanoas y 30 metros de barreras.



El director de la oficina de Gestión del Riesgo en Santander, Ramón Ramírez, indicó que se suspendió la captación del agua para los corregimientos de Vijagual y Paturia, en zona rural de Puerto Wilches.



"Cerca de 900 familias son las que quedan sin el servicio y otros corregimientos también podrían ser afectados. Hemos ordenado suspender la pesca. Se le va a exigir a Ecopetrol destinar vehículos para el suministro de agua a estas familias y estudios a los peces y al líquido”, dijo el funcionario.



Ramírez advirtió que en la zona ya están los organismos de socorro para colaborar en la tareas adicionales, "toda vez que Ecopetrol como empresa es la que tiene la responsabilidad".



El director municipal de Gestión del Riesgo de Puerto Wilches, Jhon Jamer Sarmiento, indicó que sobre la ribera del Magdalena se encuentran nueve corregimientos pertenecientes a esa población santandereana.



"Ya tenemos un antecedente reciente que es la emergencia y la contaminación por el afloramiento en la Lizama, en Barrancabermeja. Como administración estamos preocupados por el ecosistema, por el río Magdalena”, precisó Sarmiento.





BUCARAMANGA