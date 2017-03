Confirman control a emergencia de salud en asentamiento kogui

17 de marzo 2017 , 11:23 a.m.

17 de marzo 2017 , 11:23 a.m.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Epidemiólogos que integran la misión médica enviada por el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud del Cesar y la EPS Dusakawi, a los asentamientos de la comunidad kogui de Sinkaka y Bunkuama, en la Sierra Nevada de Santa Marta, coincidieron en que la infección respiratoria aguda tipo influenza que causó la muerte de 11 indígenas está asociada a problemas de deficiencia nutricional.



“Las muertes se registraron entre el 1 de febrero y el 9 de marzo. Las pruebas de laboratorios tomadas han resultado negativas para las patologías asociadas a virus respiratorios” dijo el coordinador del Grupo Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata del Instituto Nacional de Salud, Alfonso Campo Carey, quien encabezó la citada comisión.

Aquí estamos esperando la ayuda del Gobierno Nacional FACEBOOK

TWITTER

Los especialistas que desde la semana pasada vienen realizando la investigación de campo, explicaron que la situación está controlada debido a que la comunidad afectada recibió medicamentos y atención en salud. En estos momentos se está realizando un seguimiento con acciones de atención y prevención para evitar que se presenten nuevos episodios.

Zona agreste

Campo Carey también llamó la atención acerca del estado de desnutrición en esa comunidad kogui debido a la carencia de alimentos y de la dificultad geográfica para llegar a la zona vía terrestre, lo que impide una atención oportuna.



Advirtió además que la población asentada en Sinkaka y Tuzinke no está afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud y tampoco tiene registro civil, por lo que se hace necesario un plan de contingencia para atender a esta comunidad como Población Pobre No Asegurada.



Durante seis días que permaneció el equipo en la zona, 131 indígenas fueron entrevistados, de los cuales 56 presentan afecciones respiratorias que no revisten gravedad, y cinco fueron evacuados.



“En la zona permanece una misión médica de las EPS Dusakawi y Gonawindúa que garantizan atención y seguimiento a la evolución de los indígenas afectados”, destacó la secretaria de salud del Cesar, Carmen Sofía Daza Orozco.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar