Afloramiento de crudo en zona rural de Barrancabermeja, no cesa

Evidencia técnica obtenida en el marco de la investigación que se adelanta para determinar las causas del afloramiento de crudo, lodo y gas en el corregimiento La Fortuna, en zona rural de Barrancabermeja, que por la presión alcanzó una altura de más de 10 metros, señala que una falla en el pozo Lizama 158 sería la raíz del fenómeno que se registra desde hace 21 días y que tiene en jaque la seguridad ambiental y social de la zona.

“Hemos venido realizando actividades operacionales, tenemos una evidencia técnica de que el pozo Lizama 158 puede ser el pozo de donde se nos esté generando estas emanaciones (...) pudo haber perdido integridad en el revestimiento de los tubulares ”, dijo Héctor Manosalva, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, quien señaló que ese incidente no fue ocasionado por la utilización en ese campo de tecnologías como el fracking o la inyección de fluidos, tal como ha sido denunciado por ambientalistas.

El funcionario explicó que se han desplegado acciones operacionales para hacerle frente a la contingencia. La primera de ellas es la necesidad de bajarle la presión al pozo y para esto se desarrollan actividades que ya se han visto reflejadas en el afloramiento que se presenta en el área.



“Estamos trabajando con un equipo de técnicos, especialistas americanos y estamos trayendo al país un equipo que permita intervenir el pozo con alta presión. Estamos trabajando en la logística para que en los próximos días ese equipo pueda estar en el país, intervenir y poder solucionar definitivamente el problema que no está presentando Lizama 158”, añadió el funcionario de la estatal petrolera.



Paralelamente, se está contemplando la opción de perforar un pozo de alivio, alternativa utilizada a nivel mundial para este tipo de eventos.



Sin embargo, mientras se logra controlar la emanación en su totalidad, persiste la situación de contaminación en fuentes hídricas de la zona como las quebradas La Lizama y Caño Muerto, por donde se desplegó una mancha de crudo. También hay afectación en la flora de la zona.



El día de ayer por cuenta de las lluvias, la amenaza se cernió sobre el río Sogamoso, donde se detectó la presencia del hidrocarburo, que de seguir avanzando podría llegar al río Magdalena.

En #Santander, pescadores denuncian la llegada de una macha de crudo al río Sogamoso. Mientras tanto, en #Barrancabermeja, autoridades tratan de controlar el afloramiento de hidrocarburos en zona rural de ese municipio.

Según los pescadores, en varios sectores de este afluente hay mortandad de varias especies de peces como el bagre, el blanquillo, la barbuda, doncella y dorada.



Si bien no hay una cuantificación de los volúmenes de crudo derramado, Ecopetrol informó que el pozo produce actualmente cerca de 5 mil barriles por día de petróleo que se está dirigiendo hacia las estaciones de producción de la estatal, y una parte adicional es la que se está derramando por el afloramiento, sobre la cual no se precisa la cantidad.



Este jueves, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, llegará a la zona de la emergencia para evaluar los daños que ha cobrado el incidente,, por el cual la Alcaldía de Barrancabermeja declaró el estado de calamidad pública.



El gobernador de Santander, Didier Tavera, calificó de incompetente a Ecopetrol en su accionar frente a la emergencia.



"Lo que podemos decir es que Ecopetrol ha sido incompetente e incapaz de atender una emergencia y una tragedia ambiental como la que está ocurriendo ahí (...) esta no es una empresa que esté aprendiendo, la exploración y explotación lleva cien años de haber llegado a esa región del Magdalena Medio santandereano, por eso el reclamo contundente hoy es frente a la ineficacia de Ecopetrol para afrontar este derrame de crudo", dijo el mandatario.







