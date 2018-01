'Necesitamos más acción y menos palabras': embajador de EE. UU.

Para el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, Colombia ha cambiado de manera positiva durante los últimos años, no obstante, resaltó que ahora sigue el trabajo duro.

"El país ha cambiado, eso es un hecho, y para eso estamos trabajando, porque no solo es combatir el narcotráfico, sino también darle a la comunidad rural muchas cosas: escuelas, salud, y lo más importante, vías, como dice mi amigo el vicepresidente Naranjo, la otra Colombia", señaló el embajador.



Durante su visita a Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño, Whitaker vio con optimismo lo que viene a futuro con el plan Antioquia Libre de Coca, lanzado el pasado 14 de diciembre.

El programa es una alianza público – privada que cuenta con apoyo del Gobierno Nacional y acompañamiento internacional. Ello permitirá que se inyecten recursos para proyectos de infraestructura, competitividad, equidad y movilidad social, sostenibilidad ambiental, seguridad, justicia y derechos humanos, paz y posconflicto.



En el departamento, 15.000 campesinos que son dueños de 12.000 hectáreas se han inscrito para erradicar coca.



Uno de los principales problemas que ha tenido esta estrategia de erradicación de cultivos ilícitos es la resiembra de los mismos. Durante su lanzamiento en diciembre, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dijo que en el transcurso de 2017 se erradicaron en el departamento 6.279 hectáreas de cultivos ilícitos, en trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero la resiembra solo hizo efectivas 3.000 hectáreas.



"Necesitamos más acción y menos palabras en el tema de la erradicación de cultivos. El Gobierno debe seguir con la vía de la erradicación forzada, es importante también que le estamos ofreciendo a los campesinos la opción de tener otros métodos de autosostenimiento", destacó Whitaker.

Durante la visita del diplomático también se habló del proyecto Ser Más Maestro, una iniciativa, en alianza con el programa de inversión estadounidense Usaid, con la que se está educando a 23 maestros para la formación de niños y niñas.



Sobre la tarea en materia de sustitución de cultivos, el embajador aseguró que hace parte de un trabajo conjunto con las Farc, por lo que no puede opinar al respecto ni tampoco trabajar en una tarea que es "una labor conjunta entre las partes del acuerdo".



Por su parte, el alcalde de Caucasia, Óscar Suárez, manifestó su inconformidad frente a la tarea que se viene realizando en la región, pues aunque es positiva, los enfrentamientos entre bandas criminales han desmejorado la percepción de seguridad en la zona.



"Con base en las investigaciones realizadas, podemos decir que el tema del microtráfico nos sigue dejando muertes en el municipio, le estamos exigiendo a la Fuerza Pública resultados", dijo Suárez.

"Esperamos lograr mucho, apenas empezamos y lo vamos a hacer bien. Llevo cuatro años en este país y noto que los cambios han sido positivos, pero para eso contamos con la labor de la Fuerza Pública, para garantizar un buen trabajo", señaló Whitaker.



El embajador destacó la felicidad de saber que hay campesinos que ya han regresado a sus casas gracias a los acuerdos de paz y la labor de las autoridades, por lo que invitó a no bajar los brazos en esta tarea.



Datos de la embajada señalan que desde 1999 se han invertido unos 11.000 millones de dólares desde Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en Colombia.



"Eso contando con ayuda a policías y Ejército -asegura el embajador-; ahora, en los últimos años, la inversión ha estado cercana a los 6.000, en un 40 por ciento".



Sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, el embajador aseveró que su futuro reemplazo no afectará en nada este trabajo, pues "es una política del gobierno estadounidense, no de un hombre".

Sobre diálogos con el Eln

Whitaker se refirió a los diálogos entre el Gobierno y el Eln, los cuales se encuentran suspendidos tras más de 100 días de cese al fuego.



"Siempre es mejor hablar que luchar y combatir, son decisiones que cada gobierno debe tomar, pero es lógico que hablar siempre será lo mejor para poner fin a los conflictos", señaló.

La mesa, instalada en Quito, Ecuador, se encuentra suspendida, por ahora el Gobierno debe tomar la decisión de sentarse a negociar nuevamente con el grupo guerrillero que en las últimas semanas ha protagonizado diferentes ataques contra las autoridades.



