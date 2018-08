Eln entrega prueba de supervivencia de secuestrado en Arauca

Un vídeo como prueba de supervivencia fue enviado por la guerrilla del Eln a la familia del ingeniero José Leonardo Ataya Rodríguez, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa), secuestrado hace cuatro meses por hombres armados que lo obligaron a descender de su vehículo cuando se desplazaba por la vereda Barracones, de Arauca, en la frontera con Venezuela.

El filme fue grabado por el grupo guerrillero el pasado 20 de julio, según lo manifestado por el propio plagiado, quien es hijo del exgobernador del departamento de Arauca, Luis Eduardo Ataya Arias.

“Quiero manifestarle a mi familia que estoy bien físicamente, que no he recibido maltratos, que me estoy alimentando bien. Envío un saludo a mis hijos a quien motivo para que sigan estudiando y que próximamente, con el favor de Dios, estaremos nuevamente reunidos”, dice el secuestrado.



Con voz entrecortada, Ataya Rodríguez, le pide a su familia que se mantenga bien, que ore mucho para que este problema llegue a su fin, reiterándole que los quiere volver a ver y a su esposa Jackeline, le pide fortaleza y que sea la guía para sus hijos.



El padre del funcionario tras conocer esta prueba de supervivencia dijo estar contento por esta nota de vida, la cual recibieron a finales del mes de julio.



El exgobernador reveló que se han hecho las gestiones con el grupo guerrillero para tratar de llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que el secuestro es de índole económico, porque esa es la exigencia que ha hecho el Eln para liberar a su familiar.



Luis Eduardo Ataya Arias manifestó que luego del secuestro de su hijo se comunicó con la ONU, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y al Gobierno Nacional para pedirles que medien en su liberación y la de los demás secuestrados en poder del Eln, sin condicionamientos económicos.



Autoridades locales no descartan que, aprovechando la frontera, José Leonardo Ataya Rodríguez haya sido llevado a territorio venezolano.



En el mes de enero de este año también fue secuestrado por el Eln en ese departamento, Rafael Andrés Riaño Ravelo, un funcionario de la empresa petrolera Ismocol.



Asimismo, el pasado jueves el Ejército Nacional confirmó el plagio de tres soldados en Arauca. El rapto de los uniformados, quienes se encontraban de permiso y viajaban en un vehículo de transporte público hacia el municipio de Tame también fue atribuido a ese grupo subversivo.



ARAUCA