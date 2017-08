Electricaribe pide a comunidades trabajar juntos para mejorar servicio

Para evitar que los usuarios acudan a las vías de hecho y la violencia para manifestar su inconformidad por las fallas en el servicio de energía, Electricaribe convocó el martes en Santa Marta a cerca de 300 líderes comunales de los siete departamentos de la costa Caribe para firmar un 'Pacto de Buena Energía', en el que ambas partes se comprometen a adoptar una actitud conciliadora para solucionar los problemas.



El agente interventor de Electricaribe, Jorge Lastra, dijo que este pacto, que consta de ocho puntos, se resume básicamente en que los problemas con el servicio de energía se arreglen por las vías pacíficas.

“Queremos invitarlos para que trabajemos de la mano (…) Lo que necesitamos es abrir nuestros canales de contacto, eso es lo que vamos a hacer en cada una de las delegaciones, para que los inconvenientes, ya muchos de ellos identificados, empecemos a trabajarlos poco a poco”, expresó.



De acuerdo con cifras de Electricaribe, de junio a diciembre de 2016 se presentaron 453 bloqueos de vías y 197 retenciones de brigadas de técnicos, mientras que en lo que va corrido de 2017 van 343 bloqueos de vías y 185 retenciones de técnicos. Los departamentos con mayor número de protestas son Atlántico, Magdalena y Bolívar.



Al evento asistieron el defensor del Pueblo del Magdalena, Albeis Fuentes, como garante del cumplimiento del pacto firmado, y los comandantes de la Policía Metropolitana de Santa Marta y del Magdalena, quienes manifestaron que la solución a los problemas debe ser a través del diálogo, no del uso de la violencia.



Los líderes que intervinieron manifestaron que las comunidades no quieren acudir a la violencia, pero esta es la única opción que han encontrado para ser escuchados por Electricaribe y las autoridades.



“En estos momentos nos piden que firmemos un acuerdo, pero el acuerdo no tiene una retribución hacia lo que nosotros necesitamos”, expresó José Foguet, líder de Juan de Acosta (Atlántico).



Ever Chiquillo, líder de Soledad (Atlántico), dijo que Electricaribe debe atender a la comunidad oportunamente para evitar el uso de la violencia. “Tenemos que acompañar a la empresa para que salga adelante, pero la empresa tiene que acompañar a nuestros barrios para que salgan adelante”.



Óscar Moreno, líder de Curumaní (Cesar), manifestó que el pacto no fue socializado previamente con los líderes y que básicamente lo que quiere es que no tomen las vías de hecho, “pero desafortunadamente para Electricaribe ese es un derecho fundamental (…), es la herramienta que tenemos para pelear con todas estas empresas que nos están dañando el bienestar de nosotros”.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA